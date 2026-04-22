Контакти та можливі зв'язки з Росією: СБУ перевіряє особу "голосіївського стрільця"

Розслідування теракту в Голосіївському районі Києва тільки розпочалося, але у Головному слідчому управлінні СБУ вже розповіли перші подробиці.

"У нападника вилучено телефон, у якому містяться аудіо та відеофайли. Перевіряються його контакти, коло спілкування та можливі зв’язки, зокрема з представниками РФ", — повідомив в інтерв'ю "Цензор.НЕТ" начальник Головного слідчого управління СБУ Андрій Швець.

За словами Швеця, слідство відпрацьовує всі можливі напрями.

Всі файли нині аналізуються і будуть враховані під час встановлення мотивів та всіх обставин злочину.

Одна з основних версій, яка на цьому етапі розглядається, це вчинення злочину на ґрунті особистих неприязних стосунків.

"Важливо встановити мотив його подальших дій", — зазначив слідчий СБУ.

Також призначено низку експертиз, зокрема судово-психіатричну щодо психічного стану нападника.

"Більш чіткі висновки можна буде робити після отримання результатів експертиз та проведення необхідних слідчих дій", — додав Швець.

Нагадаємо, раніше у Нацполіції розповідали, що чоловік, який влаштував стрілянину у Голосіївському районі Києва18 квітня, перед інцидентом знімав відео зі зброєю та називав себе "генералом російської армії".

Також стало відомо, що у стрільця був офіційний дозвіл на зброю і він пройшов медичний огляд, але у приватній клініці, до якої тепер "є питання".