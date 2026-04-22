Називав себе "генералом армії РФ": у поліції розкрили, що стрілець у Києві знімав відео зі зброєю

Чоловік, який влаштував стрілянину у Голосіївському районі Києва18 квітня, перед інцидентом знімав відео зі зброєю та називав себе "генералом російської армії". У Нацполіції зазначають, що він мав офіційний дозвіл на зброю та пройшов медичний огляд, а сам конфлікт із сусідами, ймовірно, став тригером для його дій.

У коментарі журналістам "Ми — Україна" голова Нацполіції Іван Вигівський розповів, що стрілець із Голосіївського району не мав формальних підстав для позбавлення дозволу на зброю, оскільки пройшов необхідні перевірки та медичний профогляд у приватному медзакладі наприкінці грудня. Водночас правоохоронці зауважують, що чоловік неодноразово звертався зі скаргами на побутові конфлікти із сусідами, однак ці звернення не виходили за межі типових житлових суперечок і не давали юридичних підстав для обмеження його прав на володіння травматичною зброєю.

Також Вигівський повідомив деталі, які стали відомі слідству після огляду телефону фігуранта. За його словами, там виявили відеозаписи, на яких чоловік систематично фіксував себе зі зброєю. Крім того, під час пересування під’їздом він називав себе "генералом російської армії", що, за оцінкою поліції, може свідчити про певні психологічні особливості його поведінки.

"Він ображався, коли до нього зневажливо ставилися. Цей сусід, молодий чоловік, він там сказав щось типу: "Іди, що ти тут хочеш від мене?"… І, ще до речі, скажу те, що ніде не публікували. Ми коли подивилися певні файли в нього в телефоні — він там постійно знімав себе, де він стріляв. Він коли ходив по під'їзду, називав себе генералом російської армії. Ми розуміємо, що були певні в нього вади", —пояснив він.

За словами очільника Нацполіції, безпосереднім поштовхом до стрілянини став побутовий конфлікт із сусідом. Під час словесної перепалки чоловік гостро відреагував на, як він сприйняв, зневажливе ставлення до себе, після чого ситуація стрімко загострилася.

У поліції наголошують, що на момент інциденту не було юридичних підстав вважати чоловіка таким, що не може володіти зброєю, а сам випадок розглядають як раптовий емоційний зрив на тлі тривалих побутових суперечок.

"Ми піднімали всі заяви, які він подавав. Переважно це були скарги на побутові речі — що хтось стукає, хтось залив водою. Однак це не було підставою для позбавлення його права володіти травматичною зброєю. У цій ситуації тригером конфлікту стало те, що він гостро реагував на, як йому здавалося, зневажливе ставлення до себе", — зазначив Іван Вигівський.

До цього міністр внутрішніх справ Ігор Клименко розповідав, що інцидент у Києві почався з побутового конфлікту між мешканцями п’ятого та шостого поверхів. За його словами, чоловік під час сварки постійно фіксував події на телефон і, ймовірно, спочатку не планував застосовувати зброю. Після перших пострілів з травматичної зброї біля під’їзду він піднявся до квартири, взяв карабін, підпалив житло та вийшов на вулицю.

Варто зазначити, що, за даними журналіста Віталія Глаголи, терористом, який влаштував стрілянину в Києві, міг бути Дмитро Васильченков 1968 року народження — військовий пенсіонер, який у різні періоди проходив службу в ЗСУ. За інформацією розслідувачів, він також певний час проживав у Росії, користувався російськими банківськими акаунтами та мав цифрові сліди, пов’язані з РФ. Окрім цього, у відкритих джерелах згадуються його проросійські дописи, конфлікти з людьми та попередні проблеми із законом.