Называл себя "генералом армии РФ": в полиции раскрыли, что стрелок в Киеве снимал видео с оружием

Мужчина, который устроил стрельбу в Голосеевском районе Киева18 апреля, перед инцидентом снимал видео с оружием и называл себя "генералом российской армии". В Нацполиции отмечают, что он имел официальное разрешение на оружие и прошел медицинский осмотр, а сам конфликт с соседями, вероятно, стал триггером для его действий.

В комментарии журналистам "Мы — Украина" глава Нацполиции Иван Выговский рассказал, что стрелок из Голосеевского района не имел формальных оснований для лишения разрешения на оружие, поскольку прошел необходимые проверки и медицинский профосмотр в частном медучреждении в конце декабря. В то же время правоохранители отмечают, что мужчина неоднократно обращался с жалобами на бытовые конфликты с соседями, однако эти обращения не выходили за пределы типичных жилищных споров и не давали юридических оснований для ограничения его прав на владение травматическим оружием.

Также Выговский сообщил детали, которые стали известны следствию после осмотра телефона фигуранта. По его словам, там обнаружили видеозаписи, на которых мужчина систематически фиксировал себя с оружием. Кроме того, во время передвижения по подъезду он называл себя "генералом российской армии", что, по оценке полиции, может свидетельствовать об определенных психологических особенностях его поведения.

"Он обижался, когда к нему пренебрежительно относились. Этот сосед, молодой человек, он там сказал что-то типа: "Иди, что ты здесь хочешь от меня?"... И, еще кстати, скажу то, что нигде не публиковали. Мы когда посмотрели определенные файлы у него в телефоне — он там постоянно снимал себя, где он стрелял. Он когда ходил по подъезду, называл себя генералом российской армии. Мы понимаем, что были определенные у него недостатки", — пояснил он.

По словам главы Нацполиции, непосредственным толчком к стрельбе стал бытовой конфликт с соседом. Во время словесной перепалки мужчина остро отреагировал на, как он воспринял, пренебрежительное отношение к себе, после чего ситуация стремительно обострилась.

В полиции отмечают, что на момент инцидента не было юридических оснований считать мужчину таким, что не может владеть оружием, а сам случай рассматривают как внезапный эмоциональный срыв на фоне длительных бытовых споров.

"Мы поднимали все заявления, которые он подавал. В основном это были жалобы на бытовые вещи — что кто-то стучит, кто-то залил водой. Однако это не было основанием для лишения его права владеть травматическим оружием. В этой ситуации триггером конфликта стало то, что он остро реагировал на, как ему казалось, пренебрежительное отношение к себе", — отметил Иван Выговский.

До этого министр внутренних дел Игорь Клименко рассказывал, что инцидент в Киеве начался с бытового конфликта между жильцами пятого и шестого этажей. По его словам, мужчина во время ссоры постоянно фиксировал события на телефон и, вероятно, изначально не планировал применять оружие. После первых выстрелов из травматического оружия у подъезда он поднялся в квартиру, взял карабин, поджег жилье и вышел на улицу.

Стоит отметить, что, по данным журналиста Виталия Глаголы, террористом, который устроил стрельбу в Киеве, мог быть Дмитрий Васильченков 1968 года рождения — военный пенсионер, который в разные периоды проходил службу в ВСУ. По информации расследователей, он также некоторое время проживал в России, пользовался российскими банковскими аккаунтами и имел цифровые следы, связанные с РФ. Кроме этого, в открытых источниках упоминаются его пророссийские сообщения, конфликты с людьми и предыдущие проблемы с законом.