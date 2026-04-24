В Запорожье на полицейских во время задержания напал мужчина с топором (видео)

В Запорожье полицейские преследовали водителя, который сбежал после того, как правоохранители остановили его для проверки. Когда они таки догнали беглеца и начали задержание, на правоохранителей напал другой мужчина с топором.

Кроме того, он бросал камни и применил слезоточивый баллончик против полицейских. Видео опубликовала полиция Запорожской области.

По данным следствия, инцидент начался с того, что патрульные остановили автомобиль, который имел повреждения, что является признаком возможной причастности к ДТП. Во время общения с правоохранителями он спорил, а после требования предоставить документы, уехал с места остановки.

Впоследствии, по данным полиции, было установлено его место жительства, где обнаружили авто. Мужчина, заметив служебный транспорт, попытался убежать, сдав назад, однако въехал в канаву, после чего оставил автомобиль и пытался скрыться. Его задержали.

Во время задержания к полицейским подбежал неизвестный мужчина с топором, сообщили в патрульной полиции. Мужчина вел себя агрессивно, угрожал патрульным, бросал камни, а также применил слезоточивый баллончик. Впоследствии его также задержали.

Медики осмотрели мужчин и госпитализировали их. Медицинская помощь понадобилась и одному из полицейских.

Впоследствии правоохранители установили, что водитель находится в СЗЧ, поэтому его передали службе ВСП.

В отношении второго мужчины следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 345 (Умышленное причинение работнику правоохранительного органа телесных повреждений в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей) УКУ.

15 апреля во Львове произошла стычка между военными ТЦК и женщинами: гражданские пытались помешать мобилизации мужчины.

Кроме того, в начале апреля в Харькове произошло нападение на военнослужащего во время проведения мероприятий по оповещению военнообязанных. В результате инцидента пострадавший получил ранения и был госпитализирован.