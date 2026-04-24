У Запоріжжі на поліцейських під час затримання напав чоловік з сокирою (відео)

У Запоріжжі поліцейські переслідували водія, який втік після того, як правоохоронці зупинили його для перевірки. Коли вони таки наздогнали втікача та почали затримання, на правоохоронців напав інший чоловік з сокирою.

Крім того, він кидав каміння та застосував сльозогінний балончик проти поліцейських. Відео опублікувала поліція Запорізької області.

За даними слідства, інцидент почався з того, що патрульні зупинили автомобіль, який мав пошкодження, що є ознакою можливої причетності до ДТП. Під час спілкування з правоохоронцями він сперечався, а після вимоги надати документи, поїхав з місця зупинки.

Згодом, за даними поліції, було встановлене його місце проживання, де виявили авто. Чоловік, помітивши службовий транспорт, спробував втекти, здавши назад, однак в'їхав у канаву, після чого залишив автомобіль та намагався втекти. Його затримали.

Відео дня

Під час затримання до поліцейських підбіг невідомий чоловік з сокирою, повідомили в патрульній поліції. Чоловік поводився агресивно, погрожував патрульним, кидав каміння, а також застосував сльозогінний балончик. Згодом його також затримали.

Медики оглянули чоловіків та ушпиталили їх. Медична допомога знадобилася і одному з поліцейських.

Згодом правоохоронці встановили, що водій перебуває у СЗЧ, тож його передали службі ВСП.

Щодо другого чоловіка слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 (Умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу тілесних ушкоджень у зв'язку з виконанням цим працівником службових обов'язків) ККУ.

15 квітня у Львові сталася сутичка між військовими ТЦК та жінками: цивільні намагалися перешкодити мобілізації чоловіка.

Крмі того, на почакту квітня у Харкові стався напад на військовослужбовця під час проведення заходів із оповіщення військовозобов’язаних. Внаслідок інциденту постраждалий отримав поранення та був госпіталізований.