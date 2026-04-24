Ураган на Буковине: деревья упали на детскую площадку, пострадали двое детей

24 апреля в Черновицкой области старые деревья упали прямо на детскую площадку. В результате травмировались двое несовершеннолетних девушек. Об этом сообщили в полиции Черновицкой области.

В сообщении говорится, что инцидент произошел в городе Новоселица. Деревья, что растений рядом упали на одну из детских площадок.

"По предварительной информации, в результате падения деревьев, которые росли рядом с детской площадкой, травмировались две девочки 2015 года рождения. Обоих детей госпитализировали в медицинские учреждения, им оказывается необходимая помощь", — сообщает полиция.

Следователи начали расследование по статье 128 Уголовного кодекса Украины — неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение. Сейчас обстоятельства выясняются.

Зато в Главном управлении ГСЧС в Черновицкой области сообщили, что деревья упали из-за сильных порывов ветра. Пострадавшим 10 и 11 лет. Их доставили в больницы.

Ураган на Буковине Фото: ГСЧС

"За прошедшие сутки на спецлинию 101 поступило сообщение о травмировании двух несовершеннолетних в результате непогоды. Происшествие случилось в городе Новоселица, где в результате сильных порывов ветра на детской площадке упало дерево, где находилось 2 несовершеннолетних детей — 2015 и 2014 годов рождения. Дети госпитализированы с серьезными травмами в медицинские учреждения города Черновцы и Новоселица", — сообщили спасатели.

Напомним, что в нескольких регионах Украины в конце апреля резко ухудшилась погода - на Сумщине выпал снег, а температура ночью опустилась до -3 градусов. По данным синоптиков, холодный воздух с севера Европы вызвал заморозки, осадки и сильный ветер в разных областях страны. В частности, в Сумской области зафиксировали настоящие зимние условия — выпал снег, а утром температура воздуха опускалась до -3 градусов. Снег также наблюдали в Харькове и на территории Полтавской области.

Ранее синоптики предупреждали о резком похолодании в конце апреля в Украине с заморозками и мокрым снегом. По прогнозам, ночная температура могла опускаться ниже нуля, особенно в северных и центральных областях. Также ожидались осадки и усиление ветра в отдельных регионах страны.