Буревій на Буковині: дерева впали на дитячий майданчик, постраждали двоє дітей

24 квітня у Чернівецькій області старі дерева впали прямо на дитячий майданчик. В результаті травмувалися двоє неповнолітніх дівчат. Про це повідомили у поліції Чернівецької області.

У повідомленні йдеться, що інцидент трапився у місті Новоселиця. Дерева, що рослин поруч впали на один із дитячих майданчиків.

"За попередньою інформацією, внаслідок падіння дерев, які росли поруч із дитячим майданчиком, травмувалися дві дівчинки 2015 року народження. Обох дітей госпіталізували до медичних установ, їм надається необхідна допомога", — повідомляє поліція.

Слідчі розпочали розслідування за статтею 128 Кримінального кодексу України – необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження. Наразі обставини з'ясовуються.

Натомість у Головному управлінні ДСНС у Чернівецькій області повідомили, що дерева впали через сильні пориви вітру. Постраждалим 10 та 11 років. Їх доставили до лікарень.

Буревій на Буковині Фото: ДСНС

"Минулої доби на спецлінію 101 надійшло повідомлення про травмування двох неповнолітніх внаслідок негоди. Подія трапилася у місті Новоселиця, де внаслідок сильних поривів вітру на дитячому майданчику впало дерево, де перебувало 2 неповнолітніх дітей — 2015 та 2014 років народження. Дітей госпіталізовано з серйозними травмами до медичних закладів міста Чернівці та Новоселиця", — повідомили рятувальники.

Погода в Україні: що відомо

Нагадаємо, що у кількох регіонах України наприкінці квітня різко погіршилася погода — на Сумщині випав сніг, а температура вночі опустилася до -3 градусів. За даними синоптиків, холодне повітря з півночі Європи спричинило заморозки, опади та сильний вітер у різних областях країни. Зокрема, У Сумській області зафіксували справжні зимові умови – випав сніг, а вранці температура повітря опускалася до -3 градусів. Сніг також спостерігали в Харкові та на території Полтавської області.

Раніше синоптики попереджали про різке похолодання наприкінці квітня в Україні із заморозками та мокрим снігом. За прогнозами, нічна температура могла опускатися нижче нуля, особливо у північних і центральних областях. Також очікувалися опади та посилення вітру в окремих регіонах країни.