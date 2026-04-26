"Оранжевый" уровень опасности: синоптики прогнозируют шквалы и дожди в Украине (карта)

Представители Укргидрометеоцентра сообщают, что следующие несколько дней в Украине предполагается ухудшение погоды. В ряде регионов ожидаются дожди, шквалы, град и порывы ветра силой до 25-28 м/с.

Специалисты указывают, что на западе страны и в Винницкой области порывы ветра достигнут до 28 метров в секунду. Об этом говорится в заявлении представителей центра.

Синоптики указывают, что до конца дня текущих суток. в западных и Винницкой областях порывы ветра 25-28 м/с (II уровень опасности, оранжевый). На остальной территории порывы ветра 15-20 м/с, в большинстве южных, центральных, Харьковской и Сумской областях грозы, в отдельных районах — град и шквал 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый)", — сообщают синоптики.

На 27-28 апреля предполагается ухудшение погодных условий Фото: Укргидрометцентр

По данным синоптиков, 27 апреля в Украине предусматривают порывы ветра от 15 до 20 м/с (I уровень опасности, желтый). На западе страны сильные порывы ветра не предвидятся.

Відео дня

"Ночью 27 и 28 апреля в воздухе заморозки 0-3° (II уровень опасности, оранжевый); на юге, 27 апреля и на юго-востоке страны на поверхности почвы заморозки 0-5° (I уровень опасности, желтый)", — указывают синоптики.

Впоследствии стало известно о последствиях непогоды в течение воскресенья 26 апреля. Известно о погибших и пострадавших из-за последствий погодных условий, более 1100 населенных пунктов пока обесточены.