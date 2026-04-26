"Помаранчевий" рівень небезпеки: синоптики прогнозують шквали та дощі в Україні (мапа)

Представники Укргідрометеоцентру повідомляють, що наступні кілька днів в Україні передбачається погіршення погоди. В низці регіонів очікуються дощі, шквали, град та пориви вітру силою до 25-28 м/с.

Фахівці вказують, що на заході країни та у Вінницькій області пориви вітру досягнуть до 28 метрів на секунду. Про це йдеться в заяві представників центру.

Синоптики вказують, що до кінця дня поточної доби. у західних та Вінницькій областях пориви вітру 25-28 м/с ( II рівень небезпечності, помаранчевий). На решті території пориви вітру 15-20 м/с, у більшості південних, центральних, Харківській та Сумській областях грози, в окремих районах — град та шквал 15-20 м/с (I рівень небезпечності, жовтий)", — повідомляють синоптики.

На 27-28 квітня передбачається погіршення погодних умов Фото: Укргідрометцентр

За даними синоптиків, 27 квітня в Україні передбачають пориви вітру від 15 до 20 м/с (I рівень небезпечності, жовтий). На заході країни сильні пориви вітру не передбачаються.

"Вночі 27 та 28 квітня в повітрі заморозки 0-3° (II рівень небезпечності, помаранчевий); на півдні, 27 квітня і на південному сході країни на поверхні ґрунту заморозки 0-5° (I рівень небезпечності, жовтий)", — вказують синоптики.

Згодом стало відомо про наслідки непогоди протягом неділі 26 квітня. Наразі відомо про загиблих і постраждалих через наслідки погодних умов, понад 1100 населених пунктів наразі знеструмлено.