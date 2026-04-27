Конфликт ГУР и СБУ: Буданов рассказал свою версию гибели Киреева

Глава Офиса президента Кирилл Буданов рассказал ситуацию с СБУ после гибели банкира Дениса Киреева, который работал на украинскую разведку. По словам Буданова, Киреев играл ключевую роль в сборе информации о России и даже сообщил точное время и направление атаки 24 февраля.

Одним из принципов Кирилла Буданова является ориентация на партнерство и рабочие отношения с большинством людей. В то же время он признает, что исключением стала ситуация со Службой безопасности Украины, которая переросла в открытый конфликт в первые недели полномасштабной войны, сообщило издание Babel.

Речь идет о событиях 5 марта 2022 года, когда был убит банкир Денис Киреев. Буданов знал его еще с 2009 года, когда они познакомились на одном из мероприятий с участием тогдашнего руководителя ГУР Виктора Гвоздя. Впоследствии между ними установились рабочие контакты.

В 2021 году Буданов обратился к Кирееву с предложением использовать его связи для проникновения в российские спецслужбы. Ранее Киреев работал в бизнес-структурах, связанных с братьями Клюевыми, что позволяло ему контактировать с представителями российских силовых органов. Он согласился и начал выполнять задания украинской разведки.

По словам Буданова, Киреев регулярно ездил в Харьковскую область, где пересекал границу с Россией, после чего возвращался и передавал полученную информацию. Накануне вторжения именно он сообщил разведке о времени и направлении российской атаки.

После начала войны Киреев вошел в состав украинской переговорной группы, которая с 28 февраля участвовала в переговорах с российской стороной. По словам Буданова, в этой группе он фактически представлял ГУР.

Буданов также изложил собственную версию событий, которые привели к гибели Киреева. Перед вторым раундом переговоров ему позвонили из офиса Александра Поклада, который тогда возглавлял контрразведку СБУ. Киреев вместе с охраной отправился на киевский вокзал и предупредил сопровождающих, что его могут задержать.

Впоследствии, по словам Буданова, автомобиль Киреева перехватили сотрудники СБУ вблизи Софийского собора. Его пересадили в микроавтобус, а примерно через полтора часа тело нашли в центре Киева. В ГУР утверждают, что он был их сотрудником, тогда как в СБУ называли его российским агентом.

Конфликт вокруг Киреева не был случайным. ГУР возлагал на него значительные надежды, в частности в контексте переговоров с Россией, которые могли завершиться договоренностями еще в марте 2022 года. Его гибель фактически перечеркнула эти ожидания. Буданов подтвердил, что смерть Киреева серьезно повлияла на отношения между спецслужбами.

Малыш и Буданов

В разгар войны такой конфликт был нежелательным, поэтому на уровне руководства государства призывали к снижению напряжения. Тогдашний первый заместитель председателя СБУ Василий Малюк пригласил Буданова на встречу. По словам источников, между ними удалось наладить рабочий контакт, и в дальнейшем их позиции на заседаниях СНБО часто совпадали.

Напомним, что Государственное бюро расследований установило круг лиц, причастных к убийству Дениса Киреева, которого застрелили в центре Киева в марте 2022 года. За год следствия было допрошено около 20 свидетелей и проведено более десятка экспертиз, однако подозрения никому не объявили.

Ранее мы также информировали, что после резонанса вокруг гибели Киреева руководство СБУ и ГУР провело совместную встречу для снижения напряжения между ведомствами. В ней принимали участие тогдашний глава СБУ и представители военной разведки, в частности Кирилл Буданов.