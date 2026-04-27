Конфлікт ГУР та СБУ: Буданов розказав свою версію загибелі Кірєєва

Очільник Офісу президента Кирило Буданов розповів ситуацію з СБУ після загибелі банкіра Дениса Кірєєва, який працював на українську розвідку. За словами Буданова, Кірєєв відігравав ключову роль у зборі інформації про Росію та навіть повідомив точний час і напрямок атаки 24 лютого.

Одним із принципів Кирила Буданова є орієнтація на партнерство та робочі відносини з більшістю людей. Водночас він визнає, що винятком стала ситуація зі Службою безпеки України, яка переросла у відкритий конфлікт у перші тижні повномасштабної війни, повідомило видання Babel.

Йдеться про події 5 березня 2022 року, коли було вбито банкіра Дениса Кірєєва. Буданов знав його ще з 2009 року, коли вони познайомилися на одному із заходів за участі тодішнього керівника ГУР Віктора Гвоздя. Згодом між ними встановилися робочі контакти.

У 2021 році Буданов звернувся до Кірєєва з пропозицією використати його зв’язки для проникнення в російські спецслужби. Раніше Кірєєв працював у бізнес-структурах, пов’язаних із братами Клюєвими, що дозволяло йому контактувати з представниками російських силових органів. Він погодився і почав виконувати завдання української розвідки.

За словами Буданова, Кірєєв регулярно їздив на Харківщину, де перетинав кордон із Росією, після чого повертався та передавав отриману інформацію. Напередодні вторгнення саме він повідомив розвідці про час і напрямок російської атаки.

Після початку війни Кірєєв увійшов до складу української переговорної групи, яка з 28 лютого брала участь у перемовинах із російською стороною. За словами Буданова, у цій групі він фактично представляв ГУР.

Буданов також виклав власну версію подій, які призвели до загибелі Кірєєва. Перед другим раундом переговорів йому зателефонували з офісу Олександра Поклада, який тоді очолював контррозвідку СБУ. Кірєєв разом із охороною вирушив на київський вокзал і попередив супроводжуючих, що його можуть затримати.

Згодом, за словами Буданова, автомобіль Кірєєва перехопили співробітники СБУ поблизу Софійського собору. Його пересадили до мікроавтобуса, а через приблизно півтори години тіло знайшли в центрі Києва. У ГУР стверджують, що він був їхнім співробітником, тоді як у СБУ називали його російським агентом.

Конфлікт навколо Кірєєва не був випадковим. ГУР покладав на нього значні сподівання, зокрема в контексті переговорів із Росією, які могли завершитися домовленостями ще у березні 2022 року. Його загибель фактично перекреслила ці очікування. Буданов підтвердив, що смерть Кірєєва серйозно вплинула на відносини між спецслужбами.

Малюк та Буданов

У розпал війни такий конфлікт був небажаним, тому на рівні керівництва держави закликали до зниження напруги. Тодішній перший заступник голови СБУ Василь Малюк запросив Буданова на зустріч. За словами джерел, між ними вдалося налагодити робочий контакт, і надалі їхні позиції на засіданнях РНБО часто збігалися.

Нагадаємо, що Державне бюро розслідувань встановило коло осіб, причетних до вбивства Дениса Кірєєва, якого застрелили в центрі Києва у березні 2022 року. За рік слідства було допитано близько 20 свідків і проведено понад десяток експертиз, однак підозри нікому не оголосили.

Раніше ми також інформували, що після резонансу навколо загибелі Кірєєва керівництво СБУ та ГУР провело спільну зустріч для зниження напруги між відомствами. У ній брали участь тодішній очільник СБУ та представники військової розвідки, зокрема Кирило Буданов.