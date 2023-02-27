Убивство розвідника в Києві: слідство визначило коло причетних до смерті Дениса Кірєєва

Учасника переговорної групи застрелили в Києві у березні 2022 року. За рік розслідування нікому так і не оголосили підозру в убивстві. Дружина загиблого категорично заперечує звинувачення СБУ про нібито роботу її чоловіка на Москву.

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Слідство Державного бюро розслідувань встановило коло осіб, причетних до вбивства співробітника української розвідки Дениса Кірєєва, якого застрелили в Києві у березні минулого року. Про це в понеділок, 27 лютого, пише видання "Українська правда" з посиланням на офіційну відповідь Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері.

Як уточнюється, за рік розслідування нікому так і не оголосили підозру в убивстві Кірєєва.

Водночас за цей період було опитано 20 свідків, а також призначено 14 судових експертиз і проведено інші слідчо-розшукові заходи.

[ + – ] Денис Кірєєв був учасником переговорної групи під час зустрічей із російською стороною Фото: ТАСС

Розслідування вбивства Кірєєва: реакція дружини

Дружина вбитого розвідника Ірина Кірєєва в коментарі "УП" відкинула будь-які звинувачення її чоловіка в роботі на російську сторону.

"У нього була улюблена фраза: "Де народився, там і пригодився". І патріотичнішої людини я у своєму житті не знала. А в результаті — ми маємо те, що маємо. Я не те що не вірю в те, що він працював на Росію, я знаю, що це не так. На 200 відсотків", — наголосила вона.

Водночас Кірєєва висунула свою версію, звідки з'явилася інформація про нібито роботу її чоловіка на Москву. Вона припустила, що так українські силовики просто намагаються виправдати вбивство в самому центрі Києва.

"Інакше як же виправдаєш убивство посеред Києва?" — уточнила жінка.

За її словами, вона вкрай незадоволена тим, як просувається розслідування смерті її чоловіка.

"Я не розумію, чому за рік слідство ще не закінчено та не покарано цих злочинців. Я не розумію цього не лише як дружина, а й як громадянка України", — відреагувала вона.

Убивство Дениса Кірєєва й імовірна держзрада

Денис Кірєєв був експертом банківського сектору та співробітником української розвідки. Він також був неофіційним членом першої делегації під час мирних переговорів із російською стороною на Гомельщині.

У суботу, 5 березня, його застрелили в Києві нібито через інформацію про його держзраду. Тоді ж "Українська правда" писала з посиланням на джерело серед силовиків, що Служба безпеки України мала докази роботи Кірєєва на Москву, включаючи записи телефонних розмов.

"Він був агентом. Самі знаєте, за що вбивають агентів", — передавали журналісти слова співрозмовника в політичних колах.

У січні цього року глава ГУР Міноборони України Кирило Буданов заявив, що Кірєєв не був агентом, який працює на Росію.

"Я пана Кірєєва особисто знаю з 2009 року. Він проходив усі перевірки, у тому числі й на детекторі брехні. Це задокументовано, записано, і все лежить тут в архівах", — зазначив Буданов.

Водночас радник голови ОП Михайло Подоляк, пояснюючи причини вбивства банкіра Дениса Кірєєва, послався на погану координацію українських спецслужб на початку повномасштабного вторгнення російських військ.