Убийство разведчика в Киеве: следствие определило круг причастных к смерти Дениса Киреева

Участника переговорной группы застрелили в Киеве в марте 2022 года. За год расследования никому так и не объявили подозрение в убийстве. Жена погибшего категорически отрицает обвинения СБУ о якобы работе ее супруга на Москву.

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Следствие Государственного бюро расследований установило круг лиц, причастных к убийству сотрудника украинской разведки Дениса Киреева, которого застрелили в Киеве в марте прошлого года. Об этом в понедельник, 27 февраля, пишет издание "Украинская правда" со ссылкой на официальный ответ Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере.

Как уточняется, за год расследования никому так и не объявили подозрение в убийстве Киреева.

В то же время, за этот период было опрошено 20 свидетелей, а также назначено 14 судебных экспертиз и проведены другие следственно-розыскные мероприятия.

[ + – ] Денис Киреев был участником переговорной группы во время встреч с российского стороной Фото: ТАСС

Расследование убийства Киреева: реакция супруги

Супруга убитого разведчика Ирина Киреева в комментарии "УП" отвергла любые обвинения ее мужа в работе на российскую сторону.

"У него была любимая фраза: "Где родился, там и пригодился". И более патриотичного человека я в своей жизни не знала. А в результате — мы имеем то, что имеем. Я не то что не верю в то, что он работал на Россию, я знаю, что это не так. На 200 процентов", — подчеркнула она.

При этом Киреева выдвинула свою версию, откуда появилась информация о якобы работе ее супруга на Москву. Она предложила, что таким образом украинские силовики просто пытаются оправдать совершенное убийство в самом центре Киева.

"Иначе, как же оправдаешь убийство посреди Киева?" — уточнила женщина.

По ее словам, она крайне недовольна тем, как продвигается расследование смерти ее мужа.

"Я не понимаю, почему за год следствие еще не закончено и не наказаны эти преступники. Я не понимаю этого не только как жена, но и как гражданка Украины", — отреагировала она.

Убийство Дениса Киреева и предположительная госизмена

Денис Киреев был экспертом банковского сектора и сотрудником украинском разведки. Он также являлся неофициальным членом первой делегации во время мирных переговоров с российской стороной в Гомельской области.

В субботу, 5 марта, его застрелили в Киеве якобы из-за информации о его госизмене. Тогда же "Украинская правда" писала со ссылкой на источник среди силовиков, что у Службы безопасности Украины были доказательства работы Киреева на Москву, включая записи телефонных разговоров.

"Он был агентом. Сами знаете, за что убивают агентов", — передавали журналисты слова собеседника в политических кругах.

В январе этого года глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что Киреев не был агентом, работающим на Россию.

"Я господина Киреева лично знаю с 2009 года. Он проходил все проверки, в том числе и на детекторе лжи. Это задокументировано, записано и все лежит здесь в архивах", — отметил Буданов.

При этом советник главы ОП Михаил Подоляк, объясняя причины убийства банкира Дениса Киреева, сослался на плохую координацию украинских спецслужб в начале полномасштабного вторжения российских войск.