Керівники СБУ та ГУР провели спільну зустріч на тлі скандалу із вбивством Кірєєва (фото)

Глави двох відомств анонсували "нові чергові сюрпризи" для окупантів та спростували чутки про те, що між їхніми службами існує непорозуміння.

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Керівники Служби безпеки України Василь Малюк та Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов провели спільну нараду, на якій обговорили майбутні спецоперації. Про це у понеділок, 23 січня, повідомили у пресцентрі СБУ.

Під час наради глава СБУ Василь Малюк повідомив, що окупантів незабаром "ждуть нові чергові сюрпризи" і зазначив, що між двома відомствами склалося порозуміння у питаннях протидії російській агресії.

"Головне, що у нас є спільне розуміння цілком конкретних кроків, які наближають перемогу України. Результати взаємодії СБУ та ГУР МО ворог дуже швидко відчує на собі — на окупантів чекають нові чергові сюрпризи", — зазначив голова СБУ Василь Малюк.

Водночас у ГУР додали, що інформація про непорозуміння між двома структурами є ворожим наративом.

"Чутки про нібито непорозуміння між керівниками ГУР МО України та СБУ — ворожі наративи, які спростовуються щоденною спільною роботою зі знешкодження ворога. Українські спецслужби єдині у своєму прагненні здобути Перемогу", — йдеться у пресрелізі ГУР.

Вбивство банкіра Кірєєва

5 березня ЗМІ повідомляли про те, що співробітники СБУ вбили під час затримання члена першої української делегації на переговорах у Гомелі Дениса Кірєєва. Передбачалося, що банкіра Кірєєва підозрювали у державній зраді. Спецслужби нібито мали докази проти нього, зокрема, записи телефонних розмов, які підтверджували роботу Кірєєва на спецслужби РФ з липня 2020 року.

[ + – ] Денис Кірєєв у складі української делегації Фото: ТАСС

Пізніше, 19 січня, у The Wall Street Journal вийшла стаття, в якій повідомлялося, що Денис Кірєєв від своїх джерел у РФ дізнався, що 23 лютого президент РФ Володимир Путін наказав про початок вторгнення в Україну вранці 24-го, а також про те куди буде направлений основний удар. Кірєєв встиг попередити главу української розвідки Кирила Буданова, що дозволило стягнути війська до столиці та краще підготуватися до початку масштабної агресії. Буданов пояснив, що без цих розвідданих, Київ, найімовірніше, був би захоплений окупантами.

"Я пана Кірєєва особисто знаю з 2009 року. Він проходив усі перевірки, зокрема і на детекторі брехні. Це задокументовано, записано і все лежить тут в архівах", — зазначив Буданов.

Крім того, Буданов розповів, що такі помилки як вбивство Кірєєва вже траплялися в історії незалежної України.

"Не такі страшні, як ця. Але проблеми були й раніше. Ніхто не очікував такої реакції від людей, які це провели", — додав керівник ГУР.

Того ж дня радник глави Офісу президента Михайло Подоляк, розмірковуючи про причини вбивства банкіра Дениса Кірєєва, послався на погану координацію українських спецслужб на початку повномасштабного вторгнення російських військ.

"Це не пов'язано з роботою делегації та з переговорним процесом. Він не був агентом Росії", — пояснив Подоляк.

Нагадаємо, 22 січня заступник начальника ГУР МО України Вадим Скібіцький повідомив, що весна та початок літа будуть вирішальними у війні з Росією. За його словами, якщо запланований на цей час наступ РФ провалиться, це стане крахом і Росії, і Путіна.

Раніше, 21 грудня, голова СБУ Василь Малюк повідомив в інтерв'ю Наталі Мосейчук, що на главу української розвідки Кирила Буданова та міністра оборони України Олексія Резнікова спецслужби РФ намагалися вчинити замах.