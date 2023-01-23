Руководители СБУ и ГУР провели совместную встречу на фоне скандала с убийством Киреева (фото)

Главы двух ведомств анонсировали "новые очередные сюрпризы" для оккупантов и опровергли слухи о том, что между их службами существует недопонимание.

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Руководители Службы безопасности Украины Василий Малюк и Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов провели совместное совещание, на котором обсудили будущие спецоперации. Об этом в понедельник, 23 января, сообщили в пресс-центре СБУ.

В ходе совещания глава СБУ Василий Малюк сообщил, что оккупантов скоро "ждут новые очередные сюрпризы" и отметил, что между двумя ведомствами сложилось взаимопонимание в вопросах противодействия российской агрессии.

"Главное, что у нас есть общее понимание вполне конкретных шагов, приближающих победу Украины. Результаты взаимодействия СБУ и ГУР МО враг очень быстро почувствует на себе — оккупантов ждут новые очередные сюрпризы", — отметил глава СБУ Василий Малюк.

Вместе с тем в ГУР добавили, что информация о недопонимании между двумя структурами является вражеским нарративом.

"Слухи о якобы недоразумении между руководителями ГУР МО Украины и СБУ — вражеские нарративы, которые опровергаются ежедневной совместной работой по обезвреживанию врага. Украинские спецслужбы единственные в своем стремлении одержать Победу", — говорится в пресс-релизе ГУР.

Убийство банкира Киреева

5 марта СМИ сообщали о том, что сотрудники СБУ убили при задержании члена первой украинской делегации на переговорах в Гомеле Дениса Киреева. Предполагалось, что банкира Киреева подозревали в государственной измене. У спецслужб якобы были доказательства против него, в частности, записи телефонных разговоров, которые подтверждали работу Киреева на спецслужбы РФ с июля 2020 года.

[ + – ] Денис Киреев в составе украинской делегации Фото: ТАСС

Позже, 19 января, в The Wall Street Journal вышла статья, в которой сообщалось, что Денис Киреев от своих источников в РФ узнал, что 23 февраля президент РФ Владимир Путин дал приказ о начале вторжение в Украину утром 24-го, а также о том, куда будет направлен основной удар. Киреев успел предупредить главу украинской разведки Кирилла Буданова, что позволило стянуть войска к столице и лучше подготовиться к началу масштабной агрессии. Буданов объяснил, что без этих разведданных, Киев, скорее всего, был бы захвачен оккупантами.

"Я господина Киреева лично знаю с 2009 года. Он проходил все проверки, в том числе и на детекторе лжи. Это задокументировано, записано и все лежит здесь в архивах", — отметил Буданов.

Кроме того, Буданов рассказал, что такие ошибки как убийство Киреева уже случались в истории независимой Украины.

"Не такие страшные, как эта. Но проблемы были и раньше. Никто не ожидал такой реакции от людей, которые это провели", — добавил руководитель ГУР.

В тот же день советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, рассуждая о причинах убийства банкира Дениса Киреева, сослался на плохую координацию украинских спецслужб в начале полномасштабного вторжения российских войск.

"Это не связано с работой делегации и с переговорным процессом. Он не был агентом России", — объяснил Подоляк.

Напомним, 22 января заместитель начальника ГУР МО Украины Вадим Скибицкий сообщил, что весна и начало лета будут решающими в войне с Россией. По его словам, если запланированное на это время наступление РФ провалится, то это станет крахом и России, и Путина.

Ранее, 21 декабря, глава СБУ Василий Малюк сообщил в интервью Наталье Мосейчук, что на главу украинской разведки Кирилла Буданова и министра обороны Украины Алексея Резникова спецслужбы РФ пытались совершить покушение.