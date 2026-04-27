На Закарпатье вторые сутки горит самая большая свалка: местных просят не открывать окна (фото)
С огнем борются 35 человек и 13 единиц техники, принадлежащей коммунальным предприятиям.
Самый большой мусорный полигон Закарпатья горит возле Ужгорода. Пожар тушат уже вторые сутки. О подробностях чрезвычайной ситуации сообщили в Управлении ГСЧС в Закарпатской области 27 апреля.
В сообщении говорится, что информация о пожаре на мусорном полигоне в селе Барвинок в Ужгородском районе поступила 26 апреля, вечером, после чего на место прибыли подразделения из Ужгорода, Чопа и поселка Среднее. После полуночи спасатели локализовали огонь на площади 0,1 га.
Спасатели также используют беспилотные летательные аппараты, чтобы мониторить ситуацию на месте. С возгоранием борются 35 человек и 13 единиц техники включая тяжелую технику коммунальных предприятий.
Кроме того, жителей близлежащих населенных пунктов просят держать окна закрытыми до полной ликвидации пожара.
