На Закарпатье вторые сутки горит самая большая свалка: местных просят не открывать окна (фото)

Самый большой мусорный полигон Закарпатья горит возле Ужгорода. Пожар тушат уже вторые сутки. О подробностях чрезвычайной ситуации сообщили в Управлении ГСЧС в Закарпатской области 27 апреля.

В сообщении говорится, что информация о пожаре на мусорном полигоне в селе Барвинок в Ужгородском районе поступила 26 апреля, вечером, после чего на место прибыли подразделения из Ужгорода, Чопа и поселка Среднее. После полуночи спасатели локализовали огонь на площади 0,1 га.

Пожар на свалке под Ужгородом на свалке Фото: ГСЧС Мусорная свалка под Ужгородом загорелась в результате пожара Фото: ГСЧС

Спасатели также используют беспилотные летательные аппараты, чтобы мониторить ситуацию на месте. С возгоранием борются 35 человек и 13 единиц техники включая тяжелую технику коммунальных предприятий.

Пожар на мусорной свалке в Закарпатье Фото: ГСЧС Возле Ужгорода пожар на свалке возле Ужгорода Фото: ГСЧС

Кроме того, жителей близлежащих населенных пунктов просят держать окна закрытыми до полной ликвидации пожара.

Напомним, что украинские правоохранители обнаружили возле одной из свалок под Киевом незаконное захоронение 100 бочек с опасными веществами. Подозрение вручили бывшему директору предприятия и заведующему свалкой.

Один из подозреваемых — действующий депутат поселкового совета Киевской области. По данным следствия, будучи в прошлом директором одного из коммунальных предприятий Вышгородского района Киевской области, с 2016 по 2019 годы он организовал и обеспечил ввоз на подконтрольную ему свалку токсичных отходов с другого предприятия.

