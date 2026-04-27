На Закарпатті другу добу горить найбільше сміттєзвалище: місцевих просять не відчиняти вікна (фото)

З вогнем борються 35 людей та 13 одиниць техніки, що належить комунальним підприємствам.

Найбільший сміттєвий полігон Закарпаття горить біля Ужгорода. Пожежу гасять вже другу добу. Про подробиці надзвичайної ситуації повідомили в Управлінні ДСНС в Закарпатській області 27 квітня.

У повідомленні йдеться, що інформація про пожежу на сміттєвому полігоні у селі Барвінок на Ужгородщині надійшла 26 квітня, ввечері, після чого на місце прибули підрозділи з Ужгорода, Чопа та селища Середнє. Після опівночі рятувальники локалізували вогонь на площі 0,1 га.

Пожежа на сміттєзвалищі під Ужгородом Фото: ДСНС

Рятувальники також використовують безпілотні літальні апарати, щоб монітори ситуацію на місці. З загорянням борються 35 осіб та 13 одиниць техніки включно з важкою технікою комунальних підприємств.

Відео дня

Пожежа на сміттєзвалищі у Закарпатті Фото: ДСНС Біля Ужгорода пожежа на сміттєзвалищі Фото: ДСНС

Крім того, мешканців прилеглих населених пунктів просять тримати вікна зачиненими до повної ліквідації пожежі.

Нагадаємо, що українські правоохоронці виявили біля одного зі звалищ під Києвом незаконне поховання 100 бочок із небезпечними речовинами. Підозру вручили колишньому директору підприємства та завідувачу сміттєзвалища. Про це у Facebook повідомила Київська обласна прокуратура.

Один із підозрюваних — чинний депутат селищної ради Київської області. За даними слідства, будучи в минулому директором одного з комунальних підприємств Вишгородського району Київської області, з 2016 по 2019 роки він організував і забезпечив ввезення на підконтрольне йому звалище токсичних відходів з іншого підприємства.

