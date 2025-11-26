У Гонконзі палають декілька хмарочосів: є жертви, у будівлях залишаються люди (відео)

У Гонконзі сталася масштабна пожежа — горить декілька хмарочосів. Відомо про щонайменше чотирьох загиблих внаслідок пожежі.

При цьому в будинках, що палають, можуть залишатися люди. Їхня кількість невідома. Про це повідомляє Reuters.

У житловому комплексі, який складається з низки 31-поверхових хмарочосів, розташовано 2000 житлових квартир. Пожежна служба наразі не має інформації щодо кількості людей, які перебувають всередині.

Один з мешканців, 71-річний чоловік, розповідав, що його дружина залишилася в одній з будівель.

Відомо про чотирьох загиблих, а також про потерпілих. Зокрема, троє людей перебувають в критичному стані з опіками, ще одна людина — в важкому стані. Декілька рятувальників також дістали поранення.

Очевидці розповідають, що бачили, як каркаси будинків падали на землю, а біля будинків працюють десятки пожежних машин та машин швидкої допомоги.

Відео дня

Ван Фук Корт – один із житлових комплексів у Гонконзі, в одному з найбільш густонаселених районів світу — Тай По. Він розташований поблизу кордону з материковим Китаєм з населенням близько 300 000 осіб.

При цьому Гонконг — одне з останніх місць у світі, де бамбук досі широко використовується для будівництва риштувань.

У березні уряд вирішив поступово відмовитися від використання бамбукових риштувань у місті, посилаючись на міркування безпеки.

Департамент транспорту Гонконгу повідомив, що через пожежу цілу ділянку дороги Тай По, однієї з двох головних автомагістралей Гонконгу, перекрили, а рух автобусів перенаправляють.

Нагадаємо, що в серпні у Гонконзі пройшли рекордні зливи, спровоковані глобальним потеплінням. Там випало понад 350 мм опадів — найбільша добова кількість опадів у серпні з 1884 року.

У жовтні вантажний літак Boeing 747 з'їхав з північної злітної смуги міжнародного аеропорту Гонконгу, зіткнувшись з автомобілем.