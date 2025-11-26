В Гонконге горят несколько небоскребов: есть жертвы, в зданиях остаются люди (видео)

В Гонконге произошел масштабный пожар — горит несколько небоскребов. Известно о по меньшей мере четырех погибших в результате пожара.

При этом в горящих домах могут оставаться люди. Их количество неизвестно. Об этом сообщает Reuters.

В жилом комплексе, который состоит из ряда 31-этажных небоскребов, расположено 2000 жилых квартир. Пожарная служба пока не располагает информацией о количестве людей, находящихся внутри.

Один из жителей, 71-летний мужчина, рассказывал, что его жена осталась в одном из зданий.

Известно о четырех погибших, а также о пострадавших. В частности, три человека находятся в критическом состоянии с ожогами, еще один человек — в тяжелом состоянии. Несколько спасателей также получили ранения.

Очевидцы рассказывают, что видели, как каркасы домов падали на землю, а возле домов работают десятки пожарных машин и машин скорой помощи.

Відео дня

Ван Фук Корт — один из жилых комплексов в Гонконге, в одном из самых густонаселенных районов мира — Тай По. Он расположен вблизи границы с материковым Китаем с населением около 300 000 человек.

При этом Гонконг — одно из последних мест в мире, где бамбук до сих пор широко используется для строительства лесов.

В марте правительство решило постепенно отказаться от использования бамбуковых лесов в городе, ссылаясь на соображения безопасности.

Департамент транспорта Гонконга сообщил, что из-за пожара целый участок дороги Тай По, одной из двух главных автомагистралей Гонконга, перекрыли, а движение автобусов перенаправляют.

Напомним, что в августе в Гонконге прошли рекордные ливни, спровоцированные глобальным потеплением. Там выпало более 350 мм осадков — самое большое суточное количество осадков в августе с 1884 года.

В октябре грузовой самолет Boeing 747 съехал с северной взлетной полосы международного аэропорта Гонконга, столкнувшись с автомобилем.