Во Львове прогремел взрыв: есть погибший, разрушена квартира, — Нацполиция

Полиция устанавливает обстоятельства взрыва и пожара в многоэтажке во Львове. Сейчас известно об одном погибшем.

Инцидент произошел сегодня, 27 апреля, на улице Юрия Липы. Около 16:50 в полицию поступило сообщение о пожаре в одной из квартир многоквартирного дома. Во время ликвидации возгорания спасатели обнаружили тело человека. Сейчас правоохранители устанавливают анкетные данные погибшего, сообщили в Нацполиции.

Взрыв произошел на восьмом этаже. Повреждена стена между комнатами в квартире, что видно на фото с места происшествия.

Во Львове произошел взрыв в квартире Фото: Нацполиция Взрывом разрушило стену Фото: Нацполиция

Представитель ГУ ГСЧС во Львовской области Игорь Курус сообщил "Суспільному", сейчас фиксируется задымление из квартиры на 9-м этаже. По словам спикера, больше информации будет позже.

"Была на кухне. Сильный взрыв был, как если бы гранаты сорвались. Выбежали на балкон. Все окна у соседей повылетали. Побежала к соседке, а у нее потолок с девятого упал на восьмой этаж. Там было два котика, она успела выйти. И все — вызвали скорую, полицию, пожарных. То что-то точно взорвали, точно не знаю. Мы там никого не знаем, потому что там снимают дом", — рассказала очевидица происшествия и местная жительница Наталья Матвеев.

Взрыв произошел в многоэтажке во Львове Фото: Суспільне

Ранее сообщалось, что на месте нашли чеку от гранаты, но впоследствии пресс-секретарь полиции Львовщины Алина Подрейко в комментарии "Новини.LIVE" сообщила, что информация о гранате не подтверждена.

Напомним, 20 апреля на предприятии возле Ровно произошел взрыв. После чего на территории предприятия произошло возгорание. В результате пострадали восемь человек.

А 23 марта в Буче произошел взрыв неизвестного предмета вблизи многоквартирного жилого дома, в результате чего были повреждены окна. Впоследствии на той же территории прогремел еще один взрыв, в результате которого пострадали двое правоохранителей.