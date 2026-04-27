У Львові пролунав вибух: є загиблий, зруйнована квартира, — Нацполіція

Поліція встановлює обставини вибуху та пожежі в багатоповерхівці у Львові. Наразі відомо про одного загиблого.

Інцидент трапився сьогодні, 27 квітня, на вулиці Юрія Липи. Близько 16:50 до поліції надійшло повідомлення про пожежу в одній із квартир багатоквартирного будинку. Під час ліквідації загоряння рятувальники виявили тіло людини. Наразі правоохоронці встановлюють анкетні дані загиблої особи, повідомили у Нацполіції.

Вибух стався на восьмому поверсі. Пошкоджено стіну між кімнатами у квартирі, що видно на фото з місця події.

У Львові стався вибух в квартирі Вибухом зруйнувало стіну

Речник ГУ ДСНС у Львівській області Ігор Курус повідомив "Суспільному", нині фіксується задимлення з квартири на 9-му поверсі. За словами речника, більше інформації буде згодом.

"Була на кухні. Сильний вибух був, якби гранати зірвалися. Вибігли на балкон. Усі вікна в сусідів повилітали. Побігла до сусідки, а в неї стеля з дев’ятого впала на восьмий поверх. Там було два котики, вона встигла вийти. І все — викликали швидку, поліцію, пожежників. То щось точно взорвали, точно не знаю. Ми там нікого не знаємо, бо там знімають хату", — розповіла очевидиця події та місцева мешканка Наталія Матвіїв.

Відео дня

Вибух стався у багатоповерхівці у Львові

Раніше повідомлялось, що на місці знайшли чеку від гранати, але згодом речниця поліції Львівщини Аліна Подрейко у коментарі "Новини.LIVE" повідомила, що інформація про гранату не підтверджена.

