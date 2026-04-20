8 людей постраждали: біля Рівного стався вибух, що відомо

20 квітня на підприємстві біля Рівного стався вибух.

Після чого на території підприємства сталося займання. В результаті постраждали восьмеро людей, один із них перебуває у тяжкому стані. Про це повідомляють у поліції Рівненщини

"20 квітня, близько 13-ї на території підприємства, діяльність якого не пов’язана з хімічним виробництвом, стався вибух без подальшого займання", — йдеться у повідомленні поліцейських.

Повідомляється, що рятувальники локалізували займання. На місці працюють екстрені служби та керівництво силових відомств.

Вибух біля Рівного

Обставини інциденту встановлюються.

За інформацією місцевих ЗМІ, вибух було чути на вулиці Млинівській. Поблизу підприємства "Прома-Тех".

