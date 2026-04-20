8 человек пострадали: возле Ровно произошел взрыв, что известно

20 апреля на предприятии возле Ривне произошел взрыв.

После чего на территории предприятия произошло возгорание. В результате пострадали восемь человек, один из них находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщают в полиции Ровенской области

"20 апреля, около 13-ти на территории предприятия, деятельность которого не связана с химическим производством, произошел взрыв без последующего возгорания", — говорится в сообщении полицейских.

Сообщается, что спасатели локализовали возгорание. На месте работают экстренные службы и руководство силовых ведомств.

Взрыв возле Ровно

Обстоятельства инцидента устанавливаются.

По информации местных СМИ, взрыв был слышен на улице Млиновской. Вблизи предприятия "Прома-Тех".

Взрывы в Украине: что известно

Напомним, что в Броварах прогремел взрыв. Его причиной стал теракт, заявили правоохранители. Известно, что в результате теракта есть один пострадавший мужчина. Подозреваемых в совершении теракта уже задержали. По предварительным данным "РБК-Украина", причиной взрыва стало самодельное взрывное устройство.

На месте инцидента, где произошел взрыв, в течение всей ночи работали соответствующие службы. Мужчина, который живет на этой улице сказал, что самодельную взрывчатку заложили возле забора. Она была начинена гайками и болтами.

Также 23 марта в Буче произошел взрыв неизвестного предмета вблизи многоквартирного жилого дома, в результате чего были повреждены окна. Впоследствии на той же территории прогремел еще один взрыв, в результате которого пострадали двое правоохранителей.

23 февраля в Николаеве на территории неработающей АЗС произошел взрыв. В результате этого пострадали семь сотрудников патрульной полиции.

Ночью 22 февраля во Львове произошла серия взрывов, в результате которых погибла 23-летняя женщина, а более двадцати человек получили ранения. Среди пострадавших семеро остаются в тяжелом состоянии.