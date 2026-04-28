Все квартиры подъезда повреждены: СМИ показали последствия пожара в доме Голосеевского стрелка

В Киеве после пожара, который вызвал стрелок в собственной квартире, повреждения получили все помещения в одном из подъездов многоэтажки. Больше всего пострадал эпицентр возгорания — пятый этаж, однако последствия ощутили жители всех уровней дома.

Как сообщает канал "Киев24", во втором подъезде дома, где произошло чрезвычайное происшествие, различной степени повреждений получили все 117 квартир. По информации журналистов, очаг пожара находился на пятом этаже — именно там проживал мужчина, который устроил поджог. В целом, именно этот этаж пострадал больше всего: часть помещений выгорела, а стены и перекрытия покрылись следами сильного обугливания. Особенно серьезные разрушения зафиксированы в крыле, где располагалась квартира злоумышленника.

В то же время жители нижних этажей столкнулись с другой проблемой — их квартиры были затоплены во время ликвидации пожара. Вода, которая стекала сверху, оставила грязные следы и повредила отделку помещений. Квартиры выше пятого этажа, в свою очередь, подверглись сильному задымлению: копоть проникла внутрь через вентиляционные каналы и открытые окна, оседая на стенах, потолке и мебели.

Несмотря на проведенные работы, жители жалуются, что в доме до сих пор сохраняется резкий запах гари. Наиболее ощутим он на пятом этаже, где даже короткое пребывание вызывает дискомфорт. Поэтому люди вынуждены ежедневно проветривать помещения и проводить тщательную влажную уборку, однако полностью избавиться от последствий пожара пока не удается.

Одна из жительниц дома рассказала, что в первые дни после инцидента запах настолько въедался в вещи, что приходилось сразу стирать одежду после возвращения домой, а также постоянно мыть обувь. По ее словам, во многих квартирах копоть осела не только на поверхностях, но и на мебели.

Кроме того, в сюжете рассказали, что жители подъезда уже за свой счет вызвали специализированные службы для очистки помещений. Хотя после обработки ситуация частично улучшилась, полностью устранить запах и последствия задымления не удалось. В связи с этим люди начали обращаться в органы власти с просьбой о помощи.

В частности, жители направили коллективные обращения в управляющую компанию жилищного фонда Голосеевского района, Голосеевскую районную государственную администрацию и Киевскую городскую государственную администрацию. Они просят провести официальное обследование дома, зафиксировать нанесенный ущерб, организовать уборку и способствовать проведению ремонтных работ.

В то же время в жилищно-эксплуатационном участке объяснили, что финансирование ремонта подъездов не входит в стандартный перечень коммунальных услуг. Поэтому для восстановления дома жителям придется либо участвовать в программах софинансирования, либо искать поддержки на уровне городской или государственной власти.

Вместе с тем рассматривается возможность предоставления компенсаций пострадавшим. По предварительным данным, выплаты могут осуществляться через органы социальной защиты после получения официального заключения от Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. После этого жители должны будут подтвердить право собственности на свои квартиры и подать необходимые документы для получения материальной помощи.

Напомним, что 18 апреля в Голосеевском районе Киева местный житель открыл стрельбу и взял заложников в магазине. Как сообщил генеральный прокурор Руслан Кравченко, в квартире, где был зарегистрирован стрелок, одновременно с этими событиями возник пожар. В первые часы после инцидента СМИ предполагали, что его причиной могла быть взрывчатка, которую, вероятно, привел в действие сам мужчина перед стрельбой.

