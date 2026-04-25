Тренировался дома: обнародована запись подготовки террориста к массовому расстрелу в Киеве (видео)

Следователи сформировали детальный портрет личности нападавшего, который неделю назад, 18 апреля, устроил стрельбу в Голосеевском районе Киева. Также была установлена вся хронология событий того дня.

Уроженец Москвы 1968 года рождения, майор в отставке, военный пенсионер, с 1992 по 2005 год проходил службу в рядах ВСУ на различных должностях по обслуживанию автомобильной техники. После начала российской агрессии переехал в Киев из Бахмута Донецкой области, проинформировал генеральный прокурор Руслан Кравченко.

Мужчина привлекался к уголовной ответственности, но имел в собственности два зарегистрированных карабина и травматический пистолет. Последнее разрешение, как сообщается, он получил на основании якобы журналистского удостоверения, выданного одной из общественных организаций. Сейчас СБУ проверяет обстоятельства получения разрешительной документации на оружие, отметил глава ведомства.

При анализе телефона выяснилось, что он дома тренировался быстро готовить оружие к стрельбе и прицельно стрелять, что, по мнению правоохранителей, свидетельствует о системной подготовке к массовому расстрелу.

Свои действия мужчина сопровождал агрессивными монологами, в которых называл людей "свиньями", которых "будет мочить". В отношении украинцев он использовал язык вражды, выкрикивал нацистские приветствия и призывал к насилию на идеологической почве.

Особую неприязнь злоумышленник проявлял к соседу, который и стал первой жертвой нападения, отметил Руслан Кравченко.

Что стало катализатором стрельбы

Толчком событий 18 апреля стал спор у подъезда из-за домофона, который убийца отремонтировал лично, однако после этого некоторые жильцы не могли попасть в дом. Во время конфликта мужчина сначала открыл стрельбу из травматического оружия, ранив нескольких человек. Когда патроны закончились, он выбросил пистолет, поднялся в свою квартиру, взял огнестрельное оружие, поджег помещение и вернулся на улицу, где продолжил стрельбу.

Возле своего дома стрелок убил соседа и таксиста, ранив сына погибшего, его жену, ее родную сестру и дворника, который прикрывал собой ребенка. Впоследствии сестра и дворник скончались от полученных смертельных ранений.

Действия убийцы в магазине

После первых убийств мужчина, который фиксировал свои действия на аудио, двигаясь к супермаркету, застрелил еще двух человек. При этом он выборочно предупреждал о стрельбе отдельных прохожих, давая им возможность убежать.

В магазине нападающий ходил между рядами, угрожая посетителям оружием и застрелил работника. Ранения в магазине получили 5 человек.

Захватив заложников, злоумышленник обратился к работнице пункта обмена валют с требованием позвать представителя для переговоров. Он угрожал убить женщину через дверь в случае отказа.

Все свои действия мужчина пытался оправдать "самозащитой" от якобы группового нападения четырех человек у подъезда. Он утверждал, что на него "наехал молодняк вместе с бабами".

Мужчина апеллировал к своему военному опыту, заявляя, что "не мог больше терпеть".

Во время штурма спецназовцы ликвидировали нападавшего.

Следствие проверило версию о возможных связях нападавшего со спецслужбами России, но пока подобных контактов не обнаружено.

Окончательные выводы относительно мотивов, психического состояния и вменяемости стрелка на момент совершения преступления будут сделаны после завершения посмертных судебно-психологической и психиатрической экспертиз, проинформировал генпрокурор.

Напомним, глава Национальной полиции Иван Выговский рассказывал, что инцидент имеет признаки внезапного бытового конфликта, который перерос в масштабное вооруженное нападение.

Начальник Главного следственного управления СБУ Андрей Швец рассказывал, что был изъят телефон стрелка. Правоохранители проверяли контакты, круг общения и возможные связи, в частности с представителями РФ.