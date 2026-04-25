Тренувався вдома: оприлюднено запис підготовки терориста до масового розстрілу у Києві (відео)

Слідчі сформували детальний портрет особистості нападника, який тиждень тому, 18 квітня, влаштував стрілянину у Голосіївському районі Києва. Також було встановлена уся хронологія подій того дня.

Уродженець Москви 1968 року народження, майор у відставці, військовий пенсіонер, з 1992 по 2005 рік проходив службу в лавах ЗСУ на різних посадах з обслуговування автомобільної техніки. Після початку російської агресії переїхав до Києва з Бахмута Донецької області, поінформував генеральний прокурор Руслан Кравченко.

Чоловік притягувався до кримінальної відповідальності, але мав у власності два зареєстровані карабіни та травматичний пістолет. Останній дозвіл, як повідомляється, він отримав на підставі нібито журналістського посвідчення, виданого однією з громадських організацій. Наразі СБУ перевіряє обставини отримання дозвільної документації на зброю, зазначив глава відомства.

Під час аналізу телефону з’ясувалося, що він удома тренувався швидко готувати зброю до стрільби та прицільно стріляти, що, на думку правоохоронців, свідчить про системну підготовку до масового розстрілу.

Свої дії чоловік супроводжував агресивними монологами, у яких називав людей "свинями", яких "буде мочити". Щодо українців він використовував мову ворожнечі, вигукував нацистські вітання та закликав до насильства на ідеологічному ґрунті.

Особливу неприязнь зловмисник проявляв до сусіда, який й став першою жертвою нападу, зазначив Руслан Кравченко.

Що стало каталізатором стрілянини

Поштовхом подій 18 квітня стала суперечка біля під'їзду через домофон, який вбивця відремонтував особисто, однак після цього деякі мешканці не могли потрапити до будинку. Під час конфлікту чоловік спочатку відкрив стрілянину з травматичної зброї, поранивши кількох людей. Коли набої скінчилися, він викинув пістолет, піднявся до своєї квартири, взяв вогнепальну зброю, підпалив помешкання та повернувся на вулицю, де продовжив стрілянину.

Біля свого будинку стрілок убив сусіда та таксиста, поранивши сина загиблого, його дружину, її рідну сестру та двірника, який прикривав собою дитину. Згодом сестра й двірник померли від отриманих смертельних поранень.

Дії вбивці у магазині

Після перших вбивств чоловік, який фіксував свої дії на аудіо, рухаючись до супермаркету, застрелив ще двох людей. При цьому він вибірково попереджав про стрілянину окремих перехожих, даючи їм можливість втекти.

У магазині нападник ходив між рядами, погрожуючи відвідувачам зброєю та застрелив працівника. Поранень у магазині зазнали 5 осіб.

Захопивши заручників, зловмисник звернувся до працівниці пункту обміну валют із вимогою покликати представника для переговорів. Він погрожував убити жінку через двері у разі відмови.

Усі свої дії чоловік намагався виправдати "самозахистом" від нібито групового нападу чотирьох осіб біля під’їзду. Він стверджував, що на нього "наїхав молодняк разом із бабами".

Чоловік апелював до свого військового досвіду, заявляючи, що "не міг більше терпіти".

Під час штурму спецпризначенці ліквідували нападника.

Слідство перевірило версію щодо можливих зв'язків нападника зі спецслужбами Росії, але наразі подібних контактів не виявлено.

Остаточні висновки щодо мотивів, психічного стану та осудності стрільця на момент вчинення злочину будуть зроблені після завершення посмертних судово-психологічної та психіатричної експертиз, поінформував генпрокурор.

Нагадаємо, голова Національної поліції Іван Вигівський розповідав, що інцидент має ознаки раптового побутового конфлікту, який переріс у масштабний збройний напад.

Начальник Головного слідчого управління СБУ Андрій Швець розповідав, що було вилучено телефон стрільця. Правоохоронці перевіряли контакти, коло спілкування та можливі зв’язки, зокрема з представниками РФ.