Часто сварився та вів замкнутий спосіб життя: Вигівський розкрив нові деталі про стрільця в Києві

18 квітня в Голосіївському районі Києва стався збройний напад, унаслідок якого загинули місцеві жителі. Зокрема, чоловік, який був ветераном ЗСУ, відкрив хаотичний вогонь по людях на вулиці. Правоохоронці припускають, що інцидент міг статися після словесного конфлікту із сусідами, який і став причиною "втрати самоконтролю".

В інтерв’ю виданню "РБК-Україна" голова Національної поліції Іван Вигівський розповів, що обставини стрілянини в Києві 18 квітня, внаслідок якої загинули люди, зараз ретельно аналізуються слідством, а сам інцидент має ознаки раптового побутового конфлікту, який переріс у масштабний збройний напад.

За словами керівника поліції, особа нападника мала тривалу історію конфліктної поведінки та складні соціальні взаємини з оточенням. Він зазначив, що чоловік не мав сім’ї, вів замкнутий спосіб життя та неодноразово втрапляв у суперечки із сусідами через побутові причини. Також у 2023 році щодо нього вже відкривали кримінальне провадження, однак сторони тоді дійшли примирення в судовому порядку.

Крім того, правоохоронець зауважив, що дозвіл на зброю фігурант отримав ще у 2020 році після проходження необхідних процедур, зокрема медичного огляду. Водночас правоохоронці перевіряють достовірність виданих документів, зокрема довідки про стан психічного здоров’я, яка є обов’язковою для отримання дозволу на зброю, а також не виключають можливі порушення під час її оформлення.

"Зараз ми це перевіряємо і в рамках кримінального провадження, думаю, СБУ також перевірять. Як мінімум, він там півгодини був, міг там він за ці півгодини пройти медогляд, чи ні – не знаємо", — зауважив глава Нацполу.

Він також уточнив, що перед трагедією конфлікт між чоловіком та мешканцями будинку почався як словесна суперечка і швидко ескалював. За попередніми даними, під час інциденту він застосував спочатку травматичну зброю, поранивши людей, після чого повернувся до квартири, взяв карабін і продовжив напад, що призвело до нових жертв та підпалу приміщення.

Поліція прибула на виклик ще на етапі побутового конфлікту, однак ситуація змінилася буквально під час їхнього прибуття. Правоохоронці зафіксували поранених, а згодом сам нападник відкрив вогонь і в їхній бік, після чого продовжив рух у напрямку громадських місць, стріляючи по людях.

"Поки патрульні орієнтувалися на місці і вирішували як допомогти потерпілим, фігурант спустився зі зброєю і почав стрілянину у їх бік. І далі пішов уже в напрямку супермаркету, по дорозі розстрілюючи усіх, хто траплявся на шляху", — розповів він.

Голова Нацполіції також наголосив, що для встановлення повної картини подій може бути проведена комплексна психолого-психіатрична експертиза, навіть посмертно. За його словами, попередній аналіз поведінки нападника свідчить про наявність ознак глибокої особистісної кризи та конфліктності, однак остаточні висновки щодо мотивів має дати слідство.

Окремо він зазначив, що правоохоронці досліджують усі можливі версії, включно з особистими переконаннями та онлайн-активністю чоловіка, проте на цьому етапі основною вважається побутова причина конфлікту, яка могла стати тригером для подальших насильницьких дій.

"У нього була сторінка "Бахмут ВДВ" у соціальних мережах, він писав там різні дивні речі. Мовляв, Гітлер був правий, всіх треба спалити і так далі. Ці дописи були ще в 2017 році, але тим не менш, це характеризує його як людину", — додав він.

Раніше, начальник Головного слідчого управління СБУ Андрій Швець розповідав, що правоохоронці вилучили телефон стрільця і наразі вони перевіряють його контакти, коло спілкування та можливі зв’язки, зокрема з представниками РФ.

До цього Фокус писав, що чоловік, який влаштував стрілянину у Голосіївському районі Києва18 квітня, перед інцидентом знімав відео зі зброєю та називав себе "генералом російської армії".