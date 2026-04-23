Часто ссорился и вел замкнутый образ жизни: Выговский раскрыл новые детали о стрелке в Киеве

18 апреля в Голосеевском районе Киева произошло вооруженное нападение, в результате которого погибли местные жители. В частности, мужчина, который был ветераном ВСУ, открыл хаотичный огонь по людям на улице. Правоохранители предполагают, что инцидент мог произойти после словесного конфликта с соседями, который и стал причиной "потери самоконтроля".

В интервью изданию "РБК-Украина" глава Национальной полиции Иван Выговский рассказал, что обстоятельства стрельбы в Киеве 18 апреля, в результате которой погибли люди, сейчас тщательно анализируются следствием, а сам инцидент имеет признаки внезапного бытового конфликта, который перерос в масштабное вооруженное нападение.

По словам руководителя полиции, личность нападавшего имела длительную историю конфликтного поведения и сложные социальные взаимоотношения с окружением. Он отметил, что мужчина не имел семьи, вел замкнутый образ жизни и неоднократно попадал в споры с соседями по бытовым причинам. Также в 2023 году в отношении него уже открывали уголовное производство, однако стороны тогда пришли к примирению в судебном порядке.

Кроме того, правоохранитель отметил, что разрешение на оружие фигурант получил еще в 2020 году после прохождения необходимых процедур, в частности медицинского осмотра. В то же время правоохранители проверяют достоверность выданных документов, в частности справки о состоянии психического здоровья, которая является обязательной для получения разрешения на оружие, а также не исключают возможные нарушения при ее оформлении.

"Сейчас мы это проверяем и в рамках уголовного производства, думаю, СБУ также проверят. Как минимум, он там полчаса был, мог там он за эти полчаса пройти медосмотр или нет — не знаем", — отметил глава Нацпола.

Он также уточнил, что перед трагедией конфликт между мужчиной и жильцами дома начался как словесный спор и быстро эскалировал. По предварительным данным, во время инцидента он применил сначала травматическое оружие, ранив людей, после чего вернулся в квартиру, взял карабин и продолжил нападение, что привело к новым жертвам и поджогу помещения.

Полиция прибыла на вызов еще на этапе бытового конфликта, однако ситуация изменилась буквально во время их прибытия. Правоохранители зафиксировали раненых, а впоследствии сам нападавший открыл огонь и в их сторону, после чего продолжил движение в направлении общественных мест, стреляя по людям.

"Пока патрульные ориентировались на месте и решали как помочь пострадавшим, фигурант спустился с оружием и начал стрельбу в их сторону. И дальше пошел уже в направлении супермаркета, по дороге расстреливая всех, кто попадался на пути", — рассказал он.

Глава Нацполиции также отметил, что для установления полной картины событий может быть проведена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза, даже посмертно. По его словам, предварительный анализ поведения нападавшего свидетельствует о наличии признаков глубокого личностного кризиса и конфликтности, однако окончательные выводы относительно мотивов должно дать следствие.

Отдельно он отметил, что правоохранители исследуют все возможные версии, включая личные убеждения и онлайн-активность мужчины, однако на этом этапе основной считается бытовая причина конфликта, которая могла стать триггером для дальнейших насильственных действий.

"У него была страница "Бахмут ВДВ" в социальных сетях, он писал там разные странные вещи. Мол, Гитлер был прав, всех надо сжечь и так далее. Эти посты были еще в 2017 году, но тем не менее, это характеризует его как человека", — добавил он.

Ранее, начальник Главного следственного управления СБУ Андрей Швец рассказывал, что правоохранители изъяли телефон стрелка и сейчас они проверяют его контакты, круг общения и возможные связи, в частности с представителями РФ.

До этого Фокус писал, что мужчина, который устроил стрельбу в Голосеевском районе Киева18 апреля, перед инцидентом снимал видео с оружием и называл себя "генералом российской армии".