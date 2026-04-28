Усі квартири під'їзду пошкоджені: ЗМІ показали наслідки пожежі в будинку Голосіївського стрільця

У Києві після пожежі, яку спричинив стрілець у власній квартирі, пошкоджень зазнали всі помешкання в одному з під’їздів багатоповерхівки. Найбільше постраждав епіцентр займання — п’ятий поверх, однак наслідки відчули мешканці всіх рівнів будинку.

Як повідомляє канал "Київ24", у другому під’їзді будинку, де сталася надзвичайна подія, різного ступеня пошкоджень зазнали всі 117 квартир. За інформацією журналістів, осередок пожежі знаходився на п’ятому поверсі — саме там проживав чоловік, який влаштував підпал. В цілому, саме цей поверх постраждав найбільше: частина приміщень вигоріла, а стіни й перекриття вкрилися слідами сильного обвуглення. Особливо серйозні руйнування зафіксовані у крилі, де розташовувалася квартира зловмисника.

Водночас мешканці нижчих поверхів зіткнулися з іншою проблемою — їхні квартири були затоплені під час ліквідації пожежі. Вода, яка стікала зверху, залишила брудні сліди та пошкодила оздоблення приміщень. Квартири вище п’ятого поверху, своєю чергою, зазнали сильного задимлення: кіптява проникла всередину через вентиляційні канали та відкриті вікна, осідаючи на стінах, стелі та меблях.

Попри проведені роботи, мешканці скаржаться, що в будинку досі зберігається різкий запах гару. Найбільш відчутний він на п’ятому поверсі, де навіть коротке перебування викликає дискомфорт. Тому люди змушені щодня провітрювати приміщення та проводити ретельне вологе прибирання, однак повністю позбутися наслідків пожежі поки не вдається.

Одна з мешканок будинку розповіла, що в перші дні після інциденту запах настільки в’їдався у речі, що доводилося одразу прати одяг після повернення додому, а також постійно мити взуття. За її словами, у багатьох квартирах кіптява осіла не лише на поверхнях, а й на меблях.

Крім того, в сюжеті розповіли, що жителі під’їзду вже власним коштом викликали спеціалізовані служби для очищення приміщень. Хоча після обробки ситуація частково покращилася, повністю усунути запах і наслідки задимлення не вдалося. У зв’язку з цим люди почали звертатися до органів влади з проханням про допомогу.

Зокрема, мешканці направили колективні звернення до керуючої компанії житлового фонду Голосіївського району, Голосіївської районної державної адміністрації та Київської міської державної адміністрації. Вони просять провести офіційне обстеження будинку, зафіксувати завдані збитки, організувати прибирання та сприяти проведенню ремонтних робіт.

Водночас у житлово-експлуатаційній дільниці пояснили, що фінансування ремонту під’їздів не входить до стандартного переліку комунальних послуг. Тому для відновлення будинку мешканцям доведеться або долучатися до програм співфінансування, або шукати підтримки на рівні міської чи державної влади.

Разом із тим розглядається можливість надання компенсацій постраждалим. За попередніми даними, виплати можуть здійснюватися через органи соціального захисту після отримання офіційного висновку від Державної служби з надзвичайних ситуацій. Після цього мешканці повинні будуть підтвердити право власності на свої квартири та подати необхідні документи для отримання матеріальної допомоги.

Нагадаємо, що 18 квітня у Голосіївському районі Києва місцевий житель відкрив стрілянину та взяв заручників у магазині. Як повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко, у квартирі, де був зареєстрований стрілець, одночасно з цими подіями виникла пожежа. У перші години після інциденту ЗМІ припускали, що її причиною могла бути вибухівка, яку, ймовірно, привів у дію сам чоловік перед стріляниною.

Також Фокус писав, що слідство встановило особу нападника та детально відтворило хронологію подій 18 квітня у Голосіївському районі Києва. Правоохоронці також з’ясували, що чоловік мав легальну зброю, проходив військову службу, а перед нападом міг системно готуватися до стрілянини.