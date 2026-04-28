В Киеве уволили учителя, который общался на русском языке на уроке: на него составили протокол

Из столичного лицея уволили учителя, который общался на русском на уроках, что зафиксировали на видео ученики старших классов. На него составили протокол об административном правонарушении.

Как сообщил Игорь Спиридонов, представитель Уполномоченного по защите государственного языка, он установил нарушение педагогическим работником требований статьи 21 Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

"Речь шла о применении учителем негосударственного (русского языка) во время уроков. Видеофиксация длилась менее минуты, однако и этого достаточно для надлежащей правовой оценки, если на записи зафиксировано нарушение требований законодательства", — отметил представитель.

Во время мероприятий государственного контроля Игорь Спиридонов осуществил выездную проверку.

По его словам, руководство лицея сообщило, что педагогические работники заведения были ознакомлены с требованиями законодательства о государственном языке под личную подпись. В то же время, в действиях одного учителя были зафиксированы нарушения требований статьи 21 Закона.

"Как представитель Уполномоченного по защите государственного языка я составил протокол об административном правонарушении. Кроме того, руководство лицея сообщило о прекращении трудовых отношений с этим учителем", — рассказал Спиридонов и отметил, что в лицее будет усилен контроль за соблюдением законодательства о государственном языке, размещены соответствующие информационные материалы, в частности QR-коды со ссылкой на раздел "Подать жалобу Уполномоченному по защите государственного языка", а также приняты другие меры, чтобы подобные нарушения не повторялись.

В соответствии со статьей 21 Закона языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык.

"Вывод прост: каждый педагогический работник должен осознать, что языком образовательного процесса в Украине является украинский язык. Это прямое требование закона, — подчеркнул Игорь Спиридонов, — Если учитель систематически или даже эпизодически применяет русский язык во время образовательного процесса вопреки требованиям законодательства, это может быть зафиксировано учениками, родителями или другими участниками образовательного процесса".

После этого могут быть направлены жалобы, начаться меры государственного контроля, составлены акт, протокол об административном правонарушении, постановление Уполномоченного по защите государственного языка, а также приняты кадровые решения со стороны учебного заведения.

В комментариях Спиридонова попросили назвать номер лицея, где произошло нарушение, но он отметил, что номер лицея публично не указывается в таких случаях из соображений защиты персональных данных и недопущения идентификации участников образовательного процесса, среди которых есть несовершеннолетние.

