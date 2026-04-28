У Києві звільнили вчителя, що спілкувався російською мовою на уроці: на нього склали протокол

Із столичного ліцею звільнили вчителя, який спілкувався російською на уроках, що зафіксували на відео учні старших класів. На нього склали протокол про адміністративне правопорушення.

Як повідомив Ігор Спірідонов, представник Уповноваженої із захисту державної мови, він встановив порушення педагогічним працівником вимог статті 21 Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

"Йшлося про застосування вчителем недержавної (російської мови) під час уроків. Відеофіксація тривала менше хвилини, однак і цього достатньо для належної правової оцінки, якщо на записі зафіксовано порушення вимог законодавства", — зауважив представник.

Під час заходів державного контролю Ігор Спірідонов здійснив виїзну перевірку.

За його словами, керівництво ліцею повідомило, що педагогічні працівники закладу були ознайомлені з вимогами законодавства про державну мову під особистий підпис. Водночас, в діях одного вчителя були зафіксовані порушення вимог статті 21 Закону.

"Як представник Уповноваженого із захисту державної мови я склав протокол про адміністративне правопорушення. Крім того, керівництво ліцею повідомило про припинення трудових відносин з цим вчителем", - розповів Спірідонов та зазначив, що у ліцеї буде посилено контроль за дотриманням законодавства про державну мову, розміщені відповідні інформаційні матеріали, зокрема QR-коди з посиланням на розділ "Подати скаргу Уповноваженому із захисту державної мови", а також вжито інших заходів, щоб подібні порушення не повторювалися.

Відповідно до статті 21 Закону мовою освітнього процесу в закладах освіти є державна мова.

"Висновок простий: кожен педагогічний працівник має усвідомити, що мовою освітнього процесу в Україні є українська мова. Це є прямою вимогою закону, — підкреслив Ігор Спірідонов. — Якщо вчитель систематично або навіть епізодично застосовує російську мову під час освітнього процесу всупереч вимогам законодавства, це може бути зафіксовано учнями, батьками або іншими учасниками освітнього процесу".

Після цього можуть бути надіслані скарги, розпочатись заходи державного контролю, складені акт, протокол про адміністративне правопорушення, постанова Уповноваженого із захисту державної мови, а також ухвалені кадрові рішення з боку закладу освіти.

В коментарях Спірідонова попросили назвати номер ліцею, де сталось порушення, але він зазначив, що номер ліцею публічно не вказується в таких випадках з міркувань захисту персональних даних та недопущення ідентифікації учасників освітнього процесу, серед яких є неповнолітні.

