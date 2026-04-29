Будет прохладнее нормы: какая погода ждет Украину в мае

Среднемесячная температура воздуха в мае стоставит +12…+15 градсов, что на 1,5 градуса ниже нормы.

Однако это — не дневные максимумы, и в зависимости от региона и атмосферных явлений она может меняться, рассказала в беседе с "Телеграфом" синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха.

Согласно климатической характеристике за многолетний период средняя температура в мае обычно составляла +13…+17 градусов, однако в этом году она предполагается где-то на полтора градуса ниже. Тем не менее, с начала мая Украину ждет постепенное, очень медленное и сдержанное, но все же повышение температуры.

"Это связано с тем, что уже со 2-3 мая изменятся воздушные потоки. В них уже появится южная составляющая, то есть поступят немного теплее воздушные массы. Температура ночью еще будет холодная +1…+7. Заморозки, если будут оставаться, то 1-2 числа, по оценкам, которые есть на сегодня, на поверхности почвы по северным, северо-восточным областях", — говорит синоптик.

В дальнейшем есть предпосылки для того, что они будут прекращаться и даже на поверхности почвы, и возможно, это произойдет уже 3 мая.

Что касается дневной температуры, то 1 мая максимальная температура ожидается в пределах +8…+13 градусов, а на юге и Закарпатье воздух прогреется до +11…+16 градусов.

А вот уже 2 и 3 мая дневные максимумы достигнут +11…+17. На крайнем западе 3 мая столбики термометров могут подняться до +15…+20 градусов. На востоке и юго-востоке еще задержится более прохладная погода.

Также ожидается, что сменится ветер. В начале мая вместо северо-западного придет юго-западный, что является более комфортным.

Май обещает быть достаточно влажным, по данным Укргидрометцентра. В целом по Украине ожидаются 35–76 мм осадков. В западных регионах и Карпатах — до 88–138 мм.

В целом количество дождей будет в пределах нормы, но в некоторых областях возможны более частые осадки.

Напомним, в Киеве прошел снег. По предварительным прогнозам, потепление в Украине ожидается в конце этой недели или в начале следующей.