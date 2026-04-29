Буде прохолодніше за норму: яка погода чекає на Україну в травні

Середньомісячна температура повітря в травні становитиме +12...+15 градусів, що на 1,5 градуса нижче за норму.

Однак це — не денні максимуми, і залежно від регіону та атмосферних явищ вона може змінюватися, розповіла в розмові з "Телеграфом" синоптикиня Українського гідрометцентру Наталія Птуха.

Згідно з кліматичною характеристикою за багаторічний період середня температура в травні зазвичай становила +13...+17 градусів, проте цього року вона передбачається десь на півтора градуси нижчою. Проте з початку травня на Україну чекає поступове, дуже повільне і стримане, але все ж підвищення температури.

"Це пов'язано з тим, що вже з 2-3 травня зміняться повітряні потоки. У них уже з'явиться південна складова, тобто надійдуть трохи тепліші повітряні маси. Температура вночі ще буде холодна +1...+7. Заморозки, якщо залишатимуться, то 1-2 числа, за оцінками, які є на сьогодні, на поверхні ґрунту в північних, північно-східних областях", — каже синоптикиня.

Надалі є передумови для того, що вони припинятимуться і навіть на поверхні ґрунту, і можливо, це станеться вже 3 травня.

Що стосується денної температури, то 1 травня максимальна температура очікується в межах +8...+13 градусів, а на півдні та Закарпатті повітря прогріється до +11...+16 градусів.

А ось уже 2 і 3 травня денні максимуми сягнуть +11...+17. На крайньому заході 3 травня стовпчики термометрів можуть піднятися до +15...+20 градусів. На сході та південному сході ще затримається прохолодніша погода.

Також очікується, що зміниться вітер. На початку травня замість північно-західного прийде південно-західний, що є більш комфортним.

Травень обіцяє бути досить вологим, за даними Укргідрометцентру. Загалом по Україні очікуються 35-76 мм опадів. У західних регіонах і Карпатах — до 88-138 мм.

Загалом кількість дощів буде в межах норми, але в деяких областях можливі частіші опади.

Нагадаємо, у Києві пройшов сніг. За попередніми прогнозами, потепління в Україні очікується наприкінці цього тижня або на початку наступного.