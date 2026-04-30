История одного неудачного похода: почему "Слово о полку Игореве" до сих пор актуально

Фокус исследовал особенности средневекового пиара и размышлял, какие выводы можно сделать сейчас из жемчужины древнейшей украинской литературы.

Весной 1185 года новгород-северский князь Игорь Святославович организовал авантюрный поход на кочевые племена половцев, которые на тот момент уже более века опустошали земли Руси, грабя города, разрушая торговые пути и забирая с собой в плен сотни и тысячи людей. Поход провалился, однако Игорь Святославович стал едва ли не самым известным князем времен Руси, уступая славой лишь великим киевским князьям, которые находились с ним в разных "весовых категориях" — да и то не всем.

1 мая 1185 года на территории Центральной Америки, северной Европы, части современного Казахстана наблюдали полное солнечное затмение. Упоминания о нем имеются в нескольких литературных произведениях, в частности в "Слове о полку Игореве" — литературном памятнике эпохи Киевской Руси: "Глянул Игорь на ясное солнце и увидел — войско тьма покрыла..." Фото: NASA

Весной 1185 года состоялся довольно типичный для своего времени поход мелкого черниговского князя. Игорь Святославович не был великим князем киевским, который номинально возглавлял все русское государство. Он не был даже черниговским князем, возглавлявшим регион, земли бывшего племенного союза северян. Он был "князем третьего эшелона" — обладателем княжества, искусственно созданного специально под него, поскольку с конца XI века существовала традиция, что каждый, кто родился в династии, должен иметь свое княжество, что привело к бесконечному разделению государства на все более мелкие и мелкие вотчины (феоды), чтобы удовлетворить всех членов многолюдной династии Рюриковичей.

И. Падалка. Эскиз иллюстрации к "Слову о полку Игореве" Фото: Вікіпедія

Раздробленное государство — легкая добыча для кочевых орд

В то же время едва ли не каждый из князей имел амбиции стать киевским князем, что, по их мнению, должно было бы сравнять их в славе с древними киевскими князьями, правившими Русью в IX-XI веках. Во времена, когда все решала сила оружия, путь к славе пролегал через ратные свершения, то есть военные победы.

В XII веке — веке феодальной раздробленности некогда единого и могущественного Киевского государства основным внешним врагом были тюркоязычные кочевники половцы, которые с середины XI века перекочевали в украинские степи из Центральной Азии. Они разводили скот среди бескрайних степных пастбищ, а также занимались работорговлей, добывая рабов в опустошительных набегах на соседние земледельческие государства, население которых вело оседлый и более мирный образ жизни. Самой большой такой была Русь. В начале XII века Владимир Мономах отогнал половцев на восток от реки Дон. Но в дальнейшем с прогрессивным дроблением, а затем и ослаблением Руси половцы вернулись и превратили жизнь прилегающих к степи территорий в настоящий ад.

В погоне за славой

В 1183-1184 годах киевские князья Святослав и Рюрик совершили серию успешных походов на половцев. В 1185 году их успех захотели повторить князья черниговские. Вроде бы из-за погодных условий князь Игорь Святославович отказался скоординировать свой поход с киевскими князьями и даже черниговским князем Ярославом Всеволодовичем, который был лидером рода, вместо этого он пошел в поход сам со своими ближайшими родственниками — сыном Владимиром, братом Всеволодом и племянником Святославом.

Поход сопровождался различными плохими знаками, самым существенным из которых было солнечное затмение, которое очень негативно воспринимали в Средневековье. Факт затмения подтвержден современными астрономическими исследованиями, с помощью которых мы можем установить не только точную дату, но и точное до минуты время события. Однако Игорь пренебрег и им.

Битва, которая вошла в историю

С половцами объединенной дружине (так тогда называлось профессиональное "рыцарское" войско) удалось встретиться в бассейне реки Северский Донец, то есть где-то в районе современного Донбасса. Где именно протекала река Каяла, о которой упоминают летописи, исследователи спорят до сих пор. Среди многих возможных локаций называют современные Славянск и Станицу Луганскую. Несомненно, бой с половцами происходил где-то в том регионе.

Встретиться с половцами объединенной дружине удалось в бассейне реки Северский Донец, в районе современного Донбасса Фото: Вікіпедія

Половцы применили традиционную для кочевников тактику заманивания тяжеловооруженных воинов в глубину степи, имитируя отступление. По летописным свидетельствам русским воинам даже удалось захватить половецкий лагерь с их женщинами и имуществом. Но в конце концов русские войска попали в окружение и были разбиты. Самым слабым звеном оказались "черные клобуки" (ковуи) — степные наемники, которые воевали на стороне князей. Они не выдержали натиска и бросились наутек, чем разрушили оборонительные порядки русов. Те воины, которые не погибли от половецких сабель, утонули в соленых озерах неподалеку. Сами же князья попали в половецкий плен.

Трагические последствия похода

По пленным князьям плакала вся земля Черниговская и не только. Квинтэссенцией страданий стал плач Ярославны — Новгород-Северской княгини, то есть жены Игоря. Трагизм ситуации дополняло понимание, что после разгрома профессионального войска русская земля, а особенно черниговское пограничье остались без защиты перед ордой, которая очевидно нападет, пользуясь ситуацией.

Так и произошло. Половецкое войско действительно напало уже летом того же года. И если на Переяславщине им дал отпор тамошний князь Владимир Глебович — тот самый, который неожиданно умер через два года и по нему "тосковала вся Украина". То черниговское пограничье было некому защитить, поэтому половцы его опустошили и вернулись назад с богатой добычей.

Половцы. Миниатюра из Радзивиловской летописи Фото: Вікіпедія

Интересно, что в то же время князь Игорь с другими князьями находились в плену в соответствии со своим статусом. Половцы к нему приставили пятнадцать охранников из знатных родов. Также Игорю была доступна собственная прислуга, сопровождавшая его в походе. Он ездил на охоту, посещал пиры и наслаждался жизнью. Его сын, оказавшийся в плену другого половецкого хана, вообще женился на местной принцессе. Но князь Игорь все же сбежал из плена и вернулся домой. В течение года из плена вернулись и другие князья. Князь Игорь после этих событий еще безопасно правил сначала своим родным княжеством, а впоследствии даже Черниговским в течение следующих шестнадцати лет до самой своей смерти в 1202 году.

Так что же такого особенного в этой истории? Почему из всех многочисленных походов русских князей на половцев мы столь подробно постоянно вспоминаем именно этот — едва ли не самый неудачный из всех.

Сила Слова

Все дело в пиаре. Именно об этом походе было написано довольно известное на то время произведение — "Слово о полку Игореве". Его автор до сих пор неизвестен. Но очевидно он был настоящим маэстро своего дела. Вероятно, автор Слова был если не очевидцем самой битвы (ведь большинство воинов кроме самих князей и их ближайшего окружения погибли, хотя автор теоретически мог оказаться среди числа тех, кто выжил во время этого ужасного побоища). А дальше уже — дело рук мастера дел письменных. Острый сюжет с интригой, природный катаклизм — солнечное затмение. Интриги между родственниками князьями, страх и отчаяние жителей Черниговщины, когда они услышали о поражении, и скорбь княгини, которая вобрала в себя трагедию всех женщин, которые не дождались из похода мужчин — это то, что нашло отклик у современников и, к сожалению, актуально на нашей земле до сих пор.

Ближайшие к событию поколения это произведение не особо ценили, ведь не совсем понимали, о чем идет речь. Историческая память тогда была короткой и окончательно события того времени были реконструированы уже в XVIII-ХІХ веках.

Важный нюанс — оригиналы документов, рассказывающих об этом событии, так как и о большинстве других, происходивших в то же время, не сохранились. Традиционно историческими источниками об этом неудачном походе выступают Лаврентьевский и Ипатьевский списки, то есть переписи более древних летописей. Они датируются XIV-XV веками. Оригинал же "Слова..." обнаружил в монастыре российский археограф граф Алексей Мусин-Пушкин в 1791 году. На тот момент он возглавлял Русскую православную церковь и проводил системное изъятие и упорядочение исторических источников, которые хранили древние монастыри. Кстати, его некоторые украинские ученые обвиняют в фальсификации древнерусской истории в пользу российских имперских нарративов. В дальнейшем "Слово..." было растиражировано с 1800 года различными изданиями, но сама рукопись просуществовала недолго. Она сгорела в огнях разгоревшейся Москвы во время французской оккупации 1812 года. Поэтому возникает вопрос: была ли вообще рукопись?

Все же большинство современных исследователей считают, что таки был. Стиль текста и много фактологических нюансов делают невозможным столь качественную фальсификацию в тот период. Разве что бы она значительно опередила свое время. Для украинских ценителей старины "Слово..." перевели студенты-семинаристы из Львова, известные сейчас как Русская троица — апологеты украинского национального возрождения Галичины.

Памятник князю Игорю в Новгороде-Северском Фото: Вікіпедія

Что же так затрагивает в этом произведении нас — людей, которых от этих событий отделяет чуть ли не тысяча лет? Это произведение очевидно подняло вопросы, актуальность которых едва ли не вечная, по крайней мере проблемы, затронутые в произведении, преследуют людей уже не одно тысячелетие.

Это влияние политических распрей на жизнь обычных людей. Семейное соперничество и придворные интриги. Потребность в защите родной земли от чужаков и героизм одних, который часто нивелируется подлостью и равнодушием других. Особенно болезненно автор отзывается о проблемах раздора на русской земле (уже тогда она называлась Украиной). Автор летописи даже вкладывает в уста Игоря раскаяние за то, что он в свое время разграбил мирный город одного из своих соперников, подвергнув разбою и надругательству христианских людей. Князь, по версии летописца, воспринимал свою неудачу как справедливое наказание за это злодейство. Соответствовало ли это исторической действительности? Вряд ли, но эти тезисы летописца ярко демонстрируют тогдашний общественный дискурс, направленный на предотвращение княжеских междоусобиц и вред гражданской войны, которая разрушала древнее Киевское государство.