Защита киевлян и "Крестовый поход": что мы знаем о Владимире Мономахе

Фокус разбирался, как древней Руси удалось на несколько десятилетий продлить свой "золотой век", при чем здесь гражданское сознание и как оно соотносится с "шапкой Мономаха".

Коррупция чиновников, бесконтрольное ростовщичество и крайне некомпетентное руководство государством привели к его разорению, опустошению соседями и в конце концов распаду на отдельные территории. Разъяренные жители столицы выступают против действующей системы и приглашают к правлению авторитетного скромного монарха, который сделал свое имя в десятках походов против врагов с Востока.

Звучит как сценарий к очередному псевдоисторическому фэнтези на стриминговой платформе? Но на самом деле это — эпизод из истории нашего государства, когда почти тысячу лет назад самодостаточные киевляне решили взять собственную судьбу в свои руки и изменить ход истории, наконец вмешавшись в политику, таким образом положив конец княжеским междоусобицам.

Шапка — ненастоящая

В России бытует миф о "шапке Мономаха" — короне, которой венчали на правление московских царей и российских императоров. Современные исследования показали, что это — изделие самаркандских мастеров XIV века — периода монгольского господства в Азии и Восточной Европе. Но имперский миф утверждал, что это был подарок византийского императора Константина Мономаха своему родственнику князю Руси Владимиру II (другая версия — императора Алексея Комнина в честь женитьбы своего сына на дочери русского правителя).

Этот знак подтверждения принадлежности князя к семье византийских императоров имел крайне большое значение в средневековой Европе, поэтому сам князь Владимир добавил к своему имени фамилию обладателя Константинополя. Однако для Украины Владимир Мономах сыграл другое значение, которое более объективно подтверждено историческими фактами и даже коррелирует с актуальными современными ценностями спустя почти тысячу лет со времени жизни князя, который последним смог объединить земли древней Руси, правда не все.

Владимир Мономах не вписывается в традиционный образ жадного правителя, который стремится к власти больше всего на свете — персонажей, которые переполняют украинскую историю. Наоборот, он охотно уступал власть ради интересов государства и в конце концов стал великим князем уже в солидном возрасте — почти вопреки собственной воле, покорившись воле общества. Так ли это было на самом деле и при чем здесь крестовые походы, разбирался Фокус.

В тени старших родственников

Будущий правитель Руси был внуком Ярослава Мудрого и родился в последние годы жизни своего знаменитого дедушки. Но отец Владимира Всеволод был младшим сыном великого князя, поэтому ничто не предвещало только что родившемуся Владимиру славной жизни. Однако мудрый правитель Руси завещал престол не старшему сыну, как это было раньше, а старшему в роду, то есть трон должен был передаваться не от отца к сыну, а оставаться в собственности рода и занимать его должен был самый старший в династии мужчина. Поскольку у самого князя Ярослава не было живых родных братьев, то великим Киевским князем таки стал его старший сын Изяслав, но правил он вместе с братьями и после него престол занимали его младшие братья. Так в конце концов трон достался и Всеволоду Ярославичу.

С детских лет в гуще политических событий

Княжичу Владимиру тогда было 25 лет и он уже более десятилетия был привлечен к делам отца. Еще за десять лет до вокняжения отца на княжеском престоле, еще будучи подростком (отроком по тогдашней терминологии), Владимир вместе с отцом и дядями участвовал в проигрышной битве на реке Альта. Тогда разгром от кочевых племен половцев, которые лишь недавно пришли в степи современной Украины, привел к распаду триумвирата Ярославичей (совместного правления сыновей Ярослава Мудрого), а саму Русь обрек на десятилетия опустошительных набегов кочевников. Больше всего от половецких грабежей страдало именно Переяславское княжество, где правил Владимир. Поэтому он с юного возраста понял их угрозу, но с другой стороны — он же сразу учился им противостоять.

С "повышением" отца Владимир переехал в Чернигов, который традиционно считался вторым после Киева городом Руси. Этот город, в отличие от Переяслава, который находился вплотную к населенной кочевниками степи, был спрятан среди гущи лесов.

Здесь юный князь встретился с новыми вызовами — лесные чащи были населены многочисленными зверями, на которых Владимир охотно охотился. А иногда они охотились на князя. Сам он позже вспоминал, что не раз был и на рогах у тура и в лапах медведя.

Но несмотря на такие экстремальные забавы, князь успевал принимать активное участие в политической жизни страны. Он часто выполнял волю отца и от его имени смещал и переназначал других князей.

Де-факто Владимир был соправителем страны, поэтому когда великий князь Киевский Всеволод умер в 1093 году все бояре, воеводы и другие представители киевской элиты ожидали, что именно Владимир Мономах станет новым правителем Руси, однако он неожиданно уступил место своему двоюродному брату Святополку Изяславичу — сыну старшего сына Ярослава Мудрого, таким образом сохранив порядок престолонаследия, установленного одним из величайших правителей Руси. Сам же Владимир остался править в Чернигове.

Видимо, Мономах думал таким способом избежать междоусобиц с братьями, одновременно сохранив свою роль фактического соправителя. Но не все его братья были такими благородными. Другой его кузен Олег Святославович (его отец правил в Чернигове после смерти Ярослава Мудрого) потребовал отдать ему наследство отца, приведя в древний русский город... половецкую орду в качестве аргумента.

Мономах дарит меч своему сыну Андрею, князю Волыни — миниатюра из Радзивиловской летописи Фото: Вікіпедія

Так Владимир Мономах вернулся туда, откуда и начал свое правление еще подростком — в Переяслав, который был настоящей пограничной "маркой" — военной провинцией, которая должна была защитить Русь от нападений агрессивных кочевников.

Почти сразу после возвращения в Переяслав прибыли половецкие ханы Китан и Итлар с ордой, требуя от князя выкуп за сохранение своей новой старой земли от разорения. Половецкие лидеры настолько уверенно себя чувствовали, что один из них, ожидая решения князя, расположил свою ставку прямо в самом городе, а другой вышел на его окраины, забрав к себе в заложники сына Мономаха Святослава. Князь Владимир сохранил хладнокровие и, не поддавшись панике, обратился за помощью к великому князю Киевскому Святополку, которому и уступил трон несколько лет назад. Святополк не оставил в беде своего родственника — прислал в Переяслав дружинников во главе с боярином Славятой, которые провели настоящую специальную операцию. Им удалось освободить из половецкого плена княжича, попутно убив самого хана Китана. В то время хана Итлара убил в его временной ставке уже "спецназ" самого князя Владимира. Обезглавленная орда бесславно покинула Переяслав.

Борец за государственное единство

Но проблема половцев оставалась. Владимир и Святополк решили собрать русских князей на съезд (снем) в Любече, чтобы положить конец междоусобицам перед лицом половецкой угрозы. Было принято решение, что каждый рожденный в княжеских палатах, то есть законный сын действующего князя сам, когда повзрослеет должен стать князем, поэтому для него должна найтись земля, на территории которой он должен княжить. Это решение временно решало проблему, но в результате обрекло Русь на гибель в среднесрочной перспективе.

Князьям понадобилось провести еще несколько снегопадов, чтобы смочь таки на совместный поход против половцев, который возглавил Владимир Мономах в 1103 году. Став по сути верховным русским военачальником при живом великом князе, Владимир Мономах провел "ударное десятилетие", в ходе которого неоднократно громил половцев. В государстве, которое по сути полностью управляется военными, такая должность передала всю фактическую власть Мономаху. Ведь все князья, которые согласились объединиться, проводили большинство своего времени в походах и из "военного шатра" управляли своими землями. А здесь над ними власть имел именно Владимир Мономах.

Он не только воевал с половцами, но и заключал союзы с некоторыми племенами, очевидно применяя на практике древнюю римскую пословицу "разделяй и властвуй". Он сам женился на половецкой принцессе и женил на другой своего сына Юрия. Возможно, Владимир решился на такой смелый дипломатический шаг, потому что в его семье уже был такой прецедент — его отец тоже женился на половчанке, когда сам Владимир был еще подростком. Мачеха, видимо, немало рассказала юному княжичу об укладе жизни своего народа.

В 1111 году объединенное русское войско вышло в свой самый большой военный поход. Во главе дружины несли огромный крест, а сам поход сопровождал епископ. Де-факто это был настоящий Крестовый поход православной страны против кочевников-иноверцев (половцы исповедовали тенгризм). Это было время, когда Византия, позиционировавшая себя как Центр мирового Православия, обратилась за помощью против тюрков-кочевников к западноевропейским рыцарям, спровоцировав таким способом эру классических Крестовых походов. Русские князья против аналогичного врага на севере Черного моря справились самостоятельно.

Войска Владимира Мономаха нанесли половцам во главе с ханом Атраком сокрушительное поражение, заставив бежать аж за Дон и в Грузию. Сам князь вернулся домой триумфатором. А уже через год после смерти Святополка его пригласили в Киев таки занять престол, который за двадцать лет до того занимал его отец.

Во главе государства

Тогда, весной 1113 года, в Киеве произошло важное событие. Князя Киевского, который де-юре имел право первенства над всеми князьями Руси-Украины, избрала община города. Жители столицы собрались и выступили против передела власти без учета их интересов. Они устали от некомпетентного правления представителя ветви Изяславичей, который запустил государственную казну, а многих киевлян довел до долгового рабства в прямом смысле. И все это при равнодушии и попустительстве коррумпированных чиновников. В Киеве после смерти Святослава вспыхнуло настоящее восстание, которое сопровождалось, как это часто случалось в средневековье, еврейскими погромами и самосудами над государственными чиновниками и знатными или просто богатыми людьми. Чтобы успокоить "чернь" (городские низы, которые больше всего пострадали от двух десятилетий правления Святополка) Киевская элита решила пригласить на правление такого популярного в народе Владимира Мономаха.

Со второго раза Владимир Всеволодович в возрасте шестидесяти лет согласился занять Киевский трон. Именно его прибытие остановило народные бунты. Новый князь провел законодательные реформы, издав собственный "Устав", ставший частью древнерусского права — Русской правды. Владимир Мономах ограничил размер процентной ставки по кредиту 30% (При Святополке было 200% или 300%), было запрещено превращать в рабов должников, которые не отдали кредиты, а также списывались наиболее абсурдные и крупные долги. Большинство ростовщиков новый князь изгнал из города, а также провел справедливое следствие в отношении нечестных на руку чиновников.

Скромность и доброта вместо жадности и жестокости

Владимир Мономах в целом выступал за гуманизацию правосудия, стараясь избегать смертных приговоров и заменяя большинство физических наказаний штрафами. Под конец жизни великий Киевский князь увлекся философией, оставив своим детям философско-этический трактат "Поучение". В нем он призвал своих сыновей — будущих князей ответственно относиться к управлению государством. Он ставил им в обязанность заботиться о своих подданных, а также помогать вдовам, сиротам и другим нуждающимся.

"Поучение" Владимира Мономаха — это образец смещения этических норм древнерусских князей в сторону того, что мы сейчас называем гражданским обществом. Его предки относились к своим подданным как грабители относятся к своим жертвам. Пра-пра-пра-дед Мономаха князь Игорь погиб от рук своих подданных, когда они не выдержали его бесконечных грабежей и разбоев. Теперь же великий Киевский князь указывал на взаимоответственность и обязанности верховного правителя перед народом. Да, ему дана власть высшими силами, но эта власть предполагает и обязанности перед людьми, а не только "движение в одном направлении".

Владимир Мономах вел аскетический образ жизни, постригшись в монахи накануне собственной смерти. К скромности он призывал и своих детей. Это был князь, который сам уважал собственные законы и этим вызывал к ним уважение и у других членов династии и своих подданных. Поэтому после его смерти на Руси не возобновились междоусобицы, а власть спокойно перешла к его сыну Мстиславу, который единолично правил Русью еще следующие семь лет.

Приход честного, скромного и аскетичного князя по призыву активных граждан города. Князя, который всегда ставил интересы государства и граждан выше собственных. Ради единства государства в борьбе против половцев он простил князю Олегу (того самого, который изгнал его из Чернигова) убийство собственного сына Изяслава. Во избежание междоусобиц, он отказался от княжеского трона (хотя как показала история, мог легко его получить) и отправился править в одну из худших провинций государства. Неужели почти тысячу лет назад на территории нашего государства реальностью стали страницы народных преданий о хорошем правителе?

Если критически отнестись к историческим источникам, то есть причины усомниться в такой уж идеальности князя Владимира II. Дело в том, что мы знаем о событиях тех лет очень мало. В основном это пересказы утраченных текстов. Так мы даже не знаем настоящего имени его матери, а именно на ней базируется идеологический миф о его прямой родственной связи с Византийской династией. А именно это, а не какие-либо заслуги перед собственным народом делали из обычного даже успешного правителя "божественную персону". Мы не знаем имени его второй жены (первая — дочь свергнутого английского короля Гарольда, о котором Фокус писал отдельно).

Такие пробелы в информации объясняются тем, что вся эта история жизни князя — реконструкция из иностранных или более поздних исторических источников. Последний имеющийся сейчас оригинал датируется концом XIV века — это списки, то есть перепись текста "Повести временных лет" — летописи, написанной в период правления самого князя Владимира Мономаха, которая при нем еще и по меньшей мере дважды переписывалась. Возможно, именно этот факт делает этого Киевского правителя таким идеальным и таким уникальным. То, что историю о себе он по сути написал сам.

Наиболее противоречивым моментом правления Владимира Мономаха является решение созванного им Любечского съезда князей. С одной стороны, оно позволило объединить между собой значительную часть Руси. Но не всю, например, Галицкие земли так и не подчинились Киеву и были независимыми с конца XI века. Зато принцип вотчинного землевладения, принятый на этом съезде (каждому сыну князя должна быть выделена отдельная территория) обрек Русь на постоянное разделение на все меньшие владения, что в конце концов обрекло это государство на гибель уже в следующем веке.

Памятник князю Владимиру Мономаху в Борисполе Памятник князю Владимиру Мономаху в Прилуках

Владимир Мономах — это противоречивая и полулегендарная личность. Мы не знаем и половины деталей о его реальной жизни, зато нам осталось только его интеллектуальное наследие. Произведения, написанные им и написанные для него, а также его сборник законов. По ним мы не можем установить, каким он был на самом деле, но можем понять, каким он хотел быть и как бы он хотел, чтобы его запомнили следующие поколения.

Именно он принес на Русь ценности смирения, скромности, ответственности и взаимопомощи, а также предоставил право голоса общине города (услышав желание жителей столицы). Удалось ли это все действительно реализовать на практике? Этого мы точно не знаем, но самого факта, что Владимир Мономах пытался это сделать, достаточно, чтобы считать его положительным историческим персонажем.