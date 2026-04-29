Владимир Бугров больше не возглавляет КНУ: в МОН обнародовали приказ о его увольнении

Ректора Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Владимира Бугрова уволили с должности в связи с завершением срока действия контракта.

Соответствующий приказ Министерства образования и науки Украины на своей странице в Facebook обнародовал общественный деятель Алексей Ксенич.

Согласно документу, Владимир Бугров уволен с должности ректора Киевского национального университета имени Тараса Шевченко в связи с завершением действия контракта, заключенного 29 апреля 2021 года. В приказе отмечается, что решение принято на основании положений законодательства Украины о центральных органах исполнительной власти и норм Кодекса законов о труде.

Фото: Facebook

Отдельно указано, что контракт с Бугровым прекращает действие именно из-за истечения определенного срока его действия. Сейчас официальной информации о том, кто временно или постоянно будет исполнять обязанности руководителя университета после увольнения Бугрова, нет.

Напомним, что как писало издание "Интерфакс-Украина" 28 апреля, Киевский апелляционный суд оставил без изменений решение суда первой инстанции по делу ректора КНУ имени Тараса Шевченко Владимира Бугрова по декларированию недостоверных сведений. Суд подтвердил нарушения, связанные с неуказанием автомобиля Volkswagen Golf 2015 года, который, по выводам суда, находился в его пользовании, и оставил в силе штраф в размере 17 тысяч гривен.

Ранее Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции по результатам проверки декларации Бугрова установило несоответствия почти на 900 тысяч гривен. Впоследствии Шевченковский районный суд Киева признал его виновным в административном правонарушении, после чего ректор подал апелляционную жалобу.

После рассмотрения дела в апелляционной инстанции решение суда первой инстанции было подтверждено. Сам Бугров отмечал, что планирует продолжить преподавательскую деятельность, а также отмечал, что его контракт на должности ректора завершается в конце апреля 2026 года.

В то же время в Студенческом парламенте КНУ предполагали, что решение суда может стать основанием для досрочного прекращения его полномочий или расторжения контракта Министерством образования и науки Украины. Более того, в МОН уже объявили конкурс на должность ректора университета, а выборы запланированы на май 2026 года.

Стоит отметить, что в 2022 году Владимир Бугров оказался в центре скандала после появления в Telegram анонимного канала с материалами, которые содержали обвинения относительно его якобы личной жизни и отношений со студентками. Сам же ректор КНУ заявил, что не подтверждает достоверность обнародованной информации.

В целом он заявил, что распространенная в сети информация об "откровенных" связях со студентками и сотрудницами университета является частью заказной кампании, целью которой является его дискредитация как ректора.