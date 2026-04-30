Кто мы и откуда: когда впервые было употреблено слово "Украина" и действительно ли это важно

Фокус разбирался, насколько древним является слово "Украина", что оно означает и как реально влияет на историю нашей Родины.

В один весенний день 1187 года на похоронах славного Переяславского князя Владимира Глебовича впервые было употреблено слово "Украина" — и с этого началась давняя, длительная и героическая история нашей Родины, которая выстояла и закалилась в боях против кочевников половцев и зайцев из болот северо-восточной Руси. Таким часто можно встретить в публицистике очень упрощенную трактовку истории Украины. Если не вдаваться в детали. А правда в том, что история термина "Украина" может быть как значительно длиннее указанной даты, так и гораздо короче, а сам он вообще слабо связан с историей Украины как таковой.

Фото: Pexels

Начнем с невероятного. На самом деле, чисто технически, датировка первого упоминания слова "Украина" в летописях — не 1187, а 1425 год. Однако само слово может иметь гораздо более древнюю историю, но это вообще имеет слабое отношение к истории государства Украина. Как такое может быть? Давайте все по порядку.

Откуда мы вообще узнаем о событиях времен Руси

Мы говорим о самом упоминании слова в летописях. Это касается события, которое произошло в 1187 году. Но это не означает, что на самом событии, которое описывается, а это похороны Переяславского князя, кто-то употреблял слово "Украина". Не факт, что такое было и в самой летописи об этом не говорится. Автор просто вспоминает, что "скорбела по князю вся Украина". Но употребляли ли это слово уже тогда и что оно вообще означает остается полностью на совести специалистов, которые его интерпретируют, но об этом будет ниже. Значит ли, что это слово было в употреблении уже в период, который описывается? Не факт. Но возможно само слово употребляли и раньше, просто мы пока нашли только это описание события, для которого было применено это такое важное для нас слово. Но стоит ли датировать введение этого термина событием, в описании которого он употреблен, или возможно, вполне логичнее датировать этот термин периодом написания самой летописи? Ответ — очевиден.

Памятник князю Владимиру в Переяславе. Это о нем летопись говорит: "Печалилась по князю вся Украина" ("ѡ нем же Ѹкраина много постона") Фото: Вікіпедія

Сама летопись была написана лишь спустя несколько лет, в конце XII века, скорее всего около 1200 года. Но есть нюанс. Мы говорим о Киевской летописи, которая является логическим продолжением "Повести временных лет" — первой русской летописи, написанной в начале XII века. Это вообще первый письменный исторический труд, написанный о наших предках ими самими, по крайней мере доступный (или известный) нам сейчас. То есть до "Повести ..." мы узнаем о событиях из истории Украины из иностранных письменных хроник.

Важно

Два украинца — три гетмана: почему "не сложилось" у Казацкой державы и как избежать Руины сегодня

История Украины не завершилась в начале XII века, поэтому уже почти через сто лет вполне логично и ожидаемо ее продолжили описывать. Этим продолжением и стала Киевская летопись. Но упомянутый выше нюанс заключается в том, что пока не найдены оригиналы ни "Повести временных лет", ни ее продолжений. Не факт, что они существуют вообще, ведь Киев и Русь-Украина пережили ужасную катастрофу в середине XIII века — монгольское нашествие. В ее результате Киев был разграблен и было потеряно немало ценностей культуры, в том числе и важные исторические памятники. К сожалению, в последующие века Киев подвергался еще неоднократным нападениям, поэтому полная потеря оригиналов вполне вероятна.

О содержании древнейших летописей мы узнаем из их последующих копий, которые надежно хранились в монастырях. При этом монастырях северо-восточной части Руси — куда не добрались монголы. Но с другой стороны — это далекие провинции государства, которые потом, после монгольской катастрофы "решили стать первыми" и используют для этого исторические основания, пытаются это делать до сих пор. Этот субъективный фактор нужно учитывать при анализе исторических источников.

Эти копии называются "списками". Их переписывали вручную. И насколько точными были эти переписывания — вопрос к их давно умершим авторам. Самыми известными являются Лаврентьевский и Ипатьевский списки. Их датируют соответственно XIV и XV веками. А известным широкой общественности они стали еще позже — уже во времена, когда Российская империя обосновывала свою "историческую миссию". Это важный момент, чтобы оценить объективность имеющейся информации.

Записи в Ипатьевском списке Фото: Вікіпедія

Непосредственный лист, где ученые нашли строку со словом "Украина", датируют 1425 годом. Эта датировка осуществлена с помощью современных технологий, в частности — анализа бумаги и чернил, их химических свойств, позволяющих определить возраст. Это переписанный текст Киевской летописи — так называемый Ипатьевский список (документ, представляющий собой копии более древних летописей). Ни одного оригинала, который имеет более раннюю датировку, пока исторической наукой не обнаружено.

Как при таких обстоятельствах определить историческую истину? Это невозможно в принципе, но это не означает, что мы живем в мире фальсификации. Наоборот, ни в одной науке нет на сто процентов неопровержимых фактов. А если такие есть — это как раз признак фальсификации. Таков парадокс научного подхода.

Слово "Украина" в истории

Одним из аргументов подтверждения научной достоверности является повторение определенного тезиса в разных слабо связанных между собой документах. Так, слово "Украина" неоднократно встречается и в других летописях, списках рассказов о различных событиях. Так, Украиной называют низовья Днестра в рассказе о событиях 1189 года. Затем этим словом неоднократно называют различные территории на протяжении последующих веков.

Из контекста трудно понять, идет ли речь о приграничье ("окраине" — на чем акцентирует внимание российская пропаганда) или о крае, стране, то есть самостоятельной территории княжества или государства. Да и важно ли это в контексте сегодняшнего дня? Какая разница, что означает слово из летописных списков. Существенным является то, какое значение оно приобрело в истории впоследствии.

Украина: от Руси до казачества

В период Литовско-Русского государства, которое активно боролось с монгольскими ордами и пыталось продвинуться как можно глубже в степи, этот термин все крепче закрепляется за землями современной Украины. Переломным моментом стала Люблинская уния. В ходе сложных политических событий 1569 года значительная часть бывших земель Руси стала частью польского королевства, но с сохранением определенной автономии, в частности в вопросах языка документов, которым оставался русский язык.

В эти времена земли бывшей Руси, которые выделялись среди других польских земель, стали называть "Украиной". Именно в это время формируется отдельный украинский язык, образцом которого стало Пересопницкое Евангелие.

Пересопницкое Евангелие стало образцом отдельного украинского языка Фото: Вікіпедія

Кроме того, что эти земли были инородными, их население исповедовало другую религию (православие), там еще и возникло отдельное войско, которое быстро трансформировалось в новое общественное сословие — казачество. Фактически Украина имела все необходимые основы для этого переходного раннемодерного периода, чтобы стать отдельным государством, что и произошло в середине XVII века. Другой вопрос, что в процессе длительной борьбы эта государственность была утрачена в конце следующего века. Но в памяти Европы история казацкой Украины сохранилась. Доказательством этого являются многочисленные карты, художественные произведения и различные документы, где слово "Украина" уже четко употребляется именно в значении отдельного края, а не какого-то условного пограничья.

Vkraina ("Украина") и Kijovia ("Киев") на "Радзивилловской карте" 1613 года Фото: Вікіпедія

Возрождение нации

Интересная и даже несколько парадоксальная с точки зрения многих современников сложилась ситуация в ХІХ веке — веке возрождения наций. Идея национального возрождения была основным трендом интеллектуальных мыслителей этого времени. И тогда в Украине встал вопрос — какую же нацию нужно возрождать. Вопрос в прямом смысле: нужно было научно обосновать о чем именно идет речь. Какие у нации были история, традиции, язык.

Первое издание "Энеиды" Ивана Котляревского, 1798 год Фото: Вікіпедія

Тогда территория современной Украины была разделена между двумя империями — Российской и Австрийской. На захваченных Россией землях Украины (Приднепровье) основными центрами национальной жизни стали классические университеты. Первым из которых был Харьковский. Эта территория еще с XVI-XVII веков называлась Слобожанщиной, а позже к ним прикрепилось наименование "Слободская Украина". Наименование, которое на первых порах толерировалось даже имперской властью. Поэтому местные жители называли себя украинцами без всяких мыслей об общеевропейских трендах или записи в древних летописных списках.

Именно здесь жили и творили выдающийся украинский философ Григорий Сковорода, писатели и театральные деятели Иван Котляревский и Григорий Квитка-Основьяненко, ученый и баснописец Петр Гулак-Артемовский. Иван Котляревский написал поэму "Энеида". Написал на местном украинском языке, который впоследствии и стал образцом современного украинского языка. Украинскими было творчество других выдающихся уроженцев региона. Именно Вкраїною милою называл свой край, Черкащину, Тарас Шевченко. Здесь его так называли веками. Это и есть те самые рубежи древнерусского Переяславского княжества.

Карта "Южно-русские наречия и говоры" 1871 г., которую составил Павел Чубинский Фото: Вікіпедія

Окончательно научно закрепил суть украинской нации Павел Чубинский, возглавивший соответствующую этнографическую экспедицию Русского географического общества в 70-е годы ХІХ века. Символично, что это сделал именно автор слов, которые со временем стали гимном уже самостоятельного украинского государства. Целая библиотека этнографических материалов, которые уже ни у кого не оставляли сомнений относительно того, какая нация возрождалась на Приднепровье в ХІХ веке. Наконец, под самый конец своего существования, отдельным народом украинцев признала даже сама Российская империя.

Украина: путешествие с Востока на Запад

А вот на западноукраинских землях ситуация развивалась по-другому. Дело в том, что Галичина попала в состав пестрой империи Габсбургов в 1772 году как воеводство Русское — административная единица Польского королевства с 1434 года. То есть она была в таком статусе более трех веков. Такое наименование воеводства — это была дань памяти о древних княжеских временах, которые переживала Галичина в Средневековье. Соответственно местные интеллектуалы хотели восстановить именно этот "золотой век" своей истории. Поэтому называли себя до самого конца века русинами. А в середине века здесь даже были распространены идеи "единства древнерусского народа", так называемое москвофильское течение. Оно окончательно было искоренено из галицкого общества только после оккупации Галичины российскими войсками в начале Первой мировой войны — после знакомства с реальным русским миром любовь к нему испаряется как роса на солнце.

Важно

Уроки прошлого: как Львов трижды за 30 лет оказывался в эпицентре мировой войны, а Польша исчезла с карты мира

Как это ни парадоксально может звучать сейчас, но идея Украины на землях бывшей средневековой Руси распространялась по территории современной Украины с Востока на Запад. В то время, когда в Харьковском университете зарождались процессы украинского национального возрождения, во Львовском местные интеллектуалы боролись за "Русские студии", когда в Харькове было основано "Братство тарасовцев" — мощная молодежная организация, которая решилась прямо заявить о необходимости возрождения украинской нации, во Львове была основана партия, которая носила двойное наименование "Русько-украинская" (тоже ставила конечной целью построение самостоятельной Украины, но с терминологией еще были определенные противоречия).

Символично этот процесс переосмысления себя завершился на Закарпатье аж в 1938 году. Тогда Подкарпатскую Русь, которая была частью федерации государства чехов словаков и русинов, переименовали в Карпатскую Украину, которая провозгласила собственную государственность весной следующего года. Но это уже — совсем другая история.