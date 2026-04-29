Заморозки не закончатся в апреле: синоптик рассказала, какой будет погода в начале мая

Погода в Украине в начале мая будет без опасных "сюрпризов".

Но в части некоторых регионов страны еще возможны заморозки. Об этом рассказала представительница Укргидрометцентра Наталья Птуха в интервью"24 Каналу".

Специалист рассказала, что в первые дни мая на территории страны будет преобладать сухая воздушная масса и постепенное ослабление ветра.

Также опасных метеорологических явлений в виде порывов сильного ветра, которые были недавно не предвидится, потому что в дальнейшем ситуация должна стабилизироваться. Но заморозки могут продолжиться.

"По предварительным оценкам, первые дни мая должны быть достаточно спокойными, без опасных явлений. Температура воздуха в ночь на 1 мая составит +1...+6 градусов, и только на поверхности почвы останутся заморозки — в воздухе уже их не ожидаем. А днем предполагаем +8...+13 градусов, то есть уже немного выше. Только в южной части и на Закарпатье уже пригреет до +11...+16 градусов.

По ее словам, со 2 — 3 мая также ожидается тенденция к медленному повышению температур. Но осадков не предвидится, незначительные дожди возможны лишь в восточных и юго-восточных областях 3 мая. Ночная температура составит +1...+7 градусов.

"Дневные максимумы также уже будут более комфортные, потому что именно 2 — 3 мая воздушные потоки начнут меняться на южные и юго-западные. Это означает, что начнет поступать немного более теплая воздушная масса. В дневные часы пригреет до +11...+17 градусов. Это уже весенняя и более комфортная температура", — сказала она.

На Западе страны с 3 мая даже кое-где уже может быть +15...+20 градусов. Немножко холоднее будет на восточной части, где будут удерживаться +7...+13 градусов.

Заморозки в Украине: что известно

Напомним, что Украину накрыли заморозки и резкое похолодание. В нескольких регионах Украины в конце апреля резко ухудшилась погода — на Сумщине выпал снег, а температура ночью опустилась до -3 градусов. По данным синоптиков, холодный воздух с севера Европы вызвал заморозки, осадки и сильный ветер в разных областях страны.

Также начальница отдела коммуникации с медиа Укргидрометцентра Наталья Птуха заявила, что прохладная погода, а также возможные заморозки продержатся в Украине как минимум до конца апреля. Синоптик сообщила, что существенного потепления в ближайшее время не ожидается, а низкие температуры могут сохраняться еще в течение недели или дольше.