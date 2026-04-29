Заморозки не закінчаться у квітні: синоптик розповіла, якою буде погода на початку травня

Погода в Україні на початку травня буде без небезпечних "сюрпризів".

Але в частині деяких регіонів країни ще можливі заморозки. Про це розповіла представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха в інтерв’ю "24 Каналу".

Фахівчиня розповіла, що у перші дні травня на території країни переважатиме суха повітряна маса та поступове послаблення вітру.

Також небезпечних метеорологічних явищ у вигляді поривів сильного вітру, що були нещодавно не передбачається, бо надалі ситуація має стабілізуватися. Але заморозки можуть продовжитися.

"За попередніми оцінками, перші дні травня мають бути досить спокійними, без небезпечних явищ. Температура повітря у ніч на 1 травня становитиме +1…+6 градусів, і лише на поверхні ґрунту залишаться заморозки – у повітрі вже їх не очікуємо. А вдень передбачаємо +8…+13 градусів, тобто вже трішки вище. Лише у південній частині та на Закарпатті вже пригріє до +11…+16 градусів.

За її словами, з 2 – 3 травня також очікується тенденція до повільного підвищення температур. Але опадів не передбачається, незначні дощі можливі лише у східних та південно-східних областях 3 травня. Нічна температура становитиме +1…+7 градусів.

"Денні максимуми також вже будуть більш комфортні, тому що саме 2 – 3 травня повітряні потоки почнуть змінюватися на південні та південно-західні. Це означає, що почне надходити трішки тепліша повітряна маса. У денні години пригріє до +11…+17 градусів. Це вже весняна та більш комфортна температура", — сказала вона.

На Заході країни з 3 травня навіть подекуди вже може бути +15…+20 градусів. Трішки холодніше буде на східній частині, де будуть утримуватися +7…+13 градусів.

Заморозки в Україні: що відомо

Нагадаємо, що Україну накрили заморозки та різке похолодання. У кількох регіонах України наприкінці квітня різко погіршилася погода — на Сумщині випав сніг, а температура вночі опустилася до -3 градусів. За даними синоптиків, холодне повітря з півночі Європи спричинило заморозки, опади та сильний вітер у різних областях країни.

Також начальниця відділу комунікації з медіа Укргідрометцентру Наталія Птуха заявила, що прохолодна погода, а також можливі заморозки протримаються в Україні щонайменше до кінця квітня. Синоптик повідомила, що суттєвого потепління найближчим часом не очікується, а низькі температури можуть зберігатися ще протягом тижня або й довше.