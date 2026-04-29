В Харькове взорвалось авто: пострадал прохожий, в Нацполиции рассказали подробности

Взрыв на проспекте Победы в Харькове прогремел около 21.00. Впоследствии стало известно, что взорвался автомобиль возле супермаркета. В магазине вылетели окна.

"Полиция устанавливает обстоятельства взрыва автомобиля в Шевченковском районе Харькова. Пострадал прохожий 1988 года рождения. Мужчина госпитализирован", — сообщили в Нацполиции.

На место немедленно выехала следственно-оперативная группа, а также взрывотехники полиции. Сейчас пожар локализован. Правоохранители проводят осмотр места происшествия, устанавливают очевидцев и все обстоятельства взрыва. Информация о происшествии зарегистрирована в Едином учете.

Ранее городской голова Игорь Терехов подтвердил информацию о пострадавшем, который получил травму головы.

По предварительной информации, повреждены девять автомобилей, в близлежащих домах вылетели окна. Также повреждено здание супермаркета.

Напомним, в ночь на 29 апреля российские войска нанесли несколько ударов беспилотниками по разным районам Харькова, в результате чего произошли пожары, а дома подверглись разрушениям.

А 27 апреля взрыв произошел в многоквартирном доме во Львове.