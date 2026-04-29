У Харкові вибухнуло авто: постраждав перехожий, в Нацполіції розповіли подробиці

Вибух на проспекті Перемоги у Харкові пролунав близько 21.00. Згодом стало відомо, що вибухнув автомобіль біля супермаркета. В магазині вилетіли вікна.

"Поліція встановлює обставини вибуху автомобіля у Шевченківському районі Харкова. Постраждав перехожий 1988 року народження. Чоловіка госпіталізовано", — повідомили у Нацполіції.

На місце негайно виїхала слідчо-оперативна група, а також вибухотехніки поліції. Наразі пожежу локалізовано. Правоохоронці проводять огляд місця події, встановлюють очевидців та всі обставини вибуху. Інформацію про подію зареєстровано в Єдиному обліку.

Раніше міський голова Ігор Терехов підтвердив інформацію про постраждалого, який отримав травму голови.

За попередньою інформацією, пошкоджено дев’ять автомобілів, в прилеглих будинках вилетіли вікна. Також пошкоджено будівлю супермаркету.

Нагадаємо, у ніч на 29 квітня російські війська завдали кількох ударів безпілотниками по різних районах Харкова, внаслідок чого стались пожежі, а будинки зазнали руйнувань.

А 27 квітня вибух стався у багатоквартирному будинку у Львові.