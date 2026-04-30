Развестись в Украине станет сложнее: нардеп указала на недостатки нового Гражданского кодекса

Наталья Пипа прокомментировала проект нового Гражданского кодекса. И отметила, что в нем есть "советские практики".

Нардеп от "Голоса" отметила в эфире телеканала "Киев24", что проект №15150 нового Гражданского кодекса, который Верховная Рада Украины приняла в первом чтении, содержит устаревшие советские подходы, которые только затягивают процесс расторжения брака.

"Когда люди разводятся, то им полгода дают — и это точно советская практика "времени на подумать", действительно ли они хотят развестись. А это означает, что надо или медиатора, или психолога, или дополнительных юристов. И соответственно, если есть дети, этот процесс усложняется. То есть вместо того, чтобы решить этот вопрос, он усложняется", — отметила Пипа.

Кроме развода, есть вопросы и к гражданскому партнерству — когда мужчина и женщина не заключили гражданский брак: "Нет норм, как это нормально регулируется. Или, например, имеют детей от разных браков, а живут вместе — какие права каждого тогда из детей?"

Наталья Пипа подчеркнула, что таких норм очень много и они напоминают Гражданский кодекс России. И это, по ее мнению, связано с одним из главных авторов.

"Одна из главных авторов — такая госпожа Наталья Кузнецова, и об этом уже есть информация — в 2022-м году она публиковалась в институте Президента России, то есть Путина. Или это случайное стечение обстоятельств — я думаю, что должны проверить правоохранительные органы", — сказала Пипа.

Она напомнила, что Хозяйственный кодекс отменен, а значит Гражданский кодекс становится выше Земельного кодекса и Экологического кодекса, что тоже напоминает Гражданский действующий кодекс в России.

Наталья Пипа сказала, что сейчас дело за гражданами Украины, которых Гражданский кодекс касается непосредственно: и граждане, и правозащитные организации должны высказывать свою позицию.

"И соответственно мы смогли или внести изменения в Гражданский кодекс ко второму чтению, или собственно, чтобы главный автор этого законопроекта отозвал его", — резюмировала Пипа.

По ее словам, правозащитники должны присоединиться к обсуждению обновленного кодекса, поскольку реформа коснется каждого — от правил усыновления до гражданских партнерств.

Напомним, когда Верховная Рада поддержала за основу законопроект об обновлении Гражданского кодекса Украины, то в сети появились сообщения о якобы возможности заключения брака с 14 лет в рамках нового законопроекта о Гражданском кодексе Украины. Однако в парламенте эту информацию официально опровергли, поскольку таких норм в документе нет.

Также Фокус писал, что новый проект Гражданского кодекса предусматривает, что брак может считаться недействительным, если один из супругов меняет пол. В целом, соответствующее распоряжение вступает в силу со дня регистрации смены пола и не требует обращения в суд.