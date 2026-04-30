Розлучитись в Україні стане складніше: нардепка вказала на вади нового Цивільного кодексу

Наталія Піпа прокоментувала проєкт нового Цивільного кодексу. Та зазначила, що в ньому є "радянські практики".

Нардепка від "Голосу" зазначила в ефірі телеканалу "Київ24", що проєкт №15150 нового Цивільного кодексу, який Верховна Рада України ухвалила у першому читанні, містить застарілі радянські підходи, які лише затягують процес розірвання шлюбу.

"Коли люди розлучаються, то їм пів року дають — і це точно радянська практика "часу на подумати", чи справді вони хочуть розлучитися. А це означає, що треба або медіатора, або психолога, або додаткових юристів. І відповідно, якщо є діти, цей процес ускладнюється. Тобто замість того, щоби вирішити це питання, воно ускладнюється", — зазначила Піпа.

Окрім розлучення, є питання і до цивільного партнерства – коли чоловік та жінка не уклали цивільний шлюб: "Немає норм, як це нормально регулюється. Чи, наприклад, мають дітей від різних шлюбів, а живуть разом — які права кожного тоді з дітей?"

Наталія Піпа підкреслила, що таких норм дуже багато і вони нагадують Цивільний кодекс Росії. І це, на її думку, пов'язано із одним із головних авторів.

"Одна з головних авторів — така пані Наталія Кузнєцова, і про це вже є інформація — у 2022-му році вона публікувалася в інституті Президента Росії, тобто Путіна. Чи це випадковий збіг обставин — я думаю, що мусять перевірити правоохоронні органи", — сказала Піпа.

Вона нагадала, що Господарський кодекс скасовано, а отже Цивільний кодекс стає вище за Земельний кодекс та Екологічний кодекс, що теж нагадує Цивільний діючий кодекс в Росії.

Наталія Піпа сказала, що зараз справа за громадянами України, яких Цивільний кодекс стосується безпосередньо: і громадяни, і правозахисні організації мають висловлювати свою позицію.

"І відповідно ми змогли або внести зміни до Цивільного кодексу до другого читання, або власне, щоб головний автор цього законопроєкту відкликав його", — резюмувала Піпа.

За її словами, правозахисники мають долучитися до обговорення оновленого кодексу, оскільки реформа торкнеться кожного — від правил усиновлення до цивільних партнерств.

Нагадаємо, коли Верховна Рада підтримала за основу законопроєкт про оновлення Цивільного кодексу України, то у мережі з'явилися повідомлення про нібито можливість укладення шлюбу з 14 років у межах нового законопроєкту про Цивільний кодекс України. Однак у парламенті цю інформацію офіційно спростували, оскільки таких норм у документі немає.

Також Фокус писав, що новий проєкт Цивільного кодексу передбачає, що шлюб може вважатися недійсним, якщо один із подружжя змінює стать. В цілому, відповідне розпорядження набирає чинності з дня реєстрації зміни статі та не потребує звернення до суду.