"Следы любви": депутат Верховной Рады покусал жене руку (фото)

Народный депутат Украины покусал руку своей жене, оставив на ней отпечатки своей челюсти и зубов.

Это дело будет рассматриваться в судебном порядке, сообщила адвокат Марина Весельская.

"Депутат оставил следы любви жене, или мое новое дело. А на что Вы способны ради любви?", — написала Весельская.

Она также обнародовала фото изуродованной руки, на которой видны следы укуса.

Депутат покусал руку жене

В то же время в тексте не уточняется, какой именно нардеп Верховной Рады был нападающим и кто является жертвой. Каких-либо других подробностей относительно обстоятельств этого дела на момент публикации материала также не было.

Напомним, расследование Bihus.Info выявило, что десять нардепов накупили автомобилей на 100 миллионов гривен за прошлый год.

Фокус также писал о том, как Безуглая набросилась на нардепа Федиенко в Верховной Раде во время его выступления.