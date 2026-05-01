"Сліди кохання": депутат Верховної Ради покусав дружині руку (фото)

Народний депутат України покусав руку своїй дружині, залишивши на ній відбитки своєї челюсті та зубів.

Цю справу розглядатимуть у судовому порядку, повідомила адвокатка Марина Весельська.

"Депутат залишив сліди кохання дружині, або моя нова справа. А на що Ви здатні заради кохання?", — написала Весельська.

Вона також оприлюднила фото понівеченої руки, на якій видно сліди укуса.

Депутат покусав руку дружині

Водночас в тексті не уточнюється, який саме нардеп Верховної Ради був нападником та хто є жертвою. Будь-яких інших подробиць щодо обставин цієї справи на момент публікації матеріалу також не було.

