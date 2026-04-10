Десять нардепів накупили автівок на 100 мільйонів за минулий рік, — розслідування ЗМІ

Журналісти-розслідувачі проаналізували декларації українських нардепів за 2025 рік і знайшли там багато дорогих автомобілів. Це при тому, що нардепи скаржаться на низькі зарплати та втому від роботи у Раді.

Що найменше десять народних депутатів та їх рідні пересіли на нові преміальні автівки. Тож загалом нардепи витратили близько 100 мільйонів гривень на свої нові покупки. Про це свідчать декларації нардепів за 2025 рік, мовиться у розслідуванні Bihus.Info.

10 нардепів оновили свій автопарк елітними автівками

Керівник депутатської групи "Довіра" Олег Кулініч у 2025 році пересів на Mercedes-Benz V300D 2025 року. Машина зареєстрована на ТОВ "Октан", власником, якої є сам Кулініч. Автівка йому обійшлася у понад 5,4 мільйона гривень.

Його колега по депутатській групі Олександр Сухов показав у декларації нову покупку дружини – BMW X5 2025 року, що вартувало понад 4,7 мільйона гривень. Журналісти зазначають, що вартість машини перевищує весь річний дохід родини Сухових. Коментуючи, цю інформацію Сухов заявив, що дружина продала старе авто, квартиру, яку отримала у спадок від батька та використала свої заощадження, що купити нову автівку.

Аж двома машинами відразу розжився Борис Приходько. Мова йде про Lexus LX 600 2023 року і Porshe Panamera 2024 року. У декларації нардепа йдеться, що Lexus дружина купила за понад 2,6 мільйона гривень, але тільки у 2023 році це авто продавалося на ринку за 138 000 доларів. Таке різке падіння ціни політик пояснив простим здешевшанням і заявив, що перед покупкою була проведена оцінка машини.

Нардепи Сергій Лабазюк та Петро Юрчишин від депутатської групи "За майбутнє" у 2025 році пересіли Range Rover 2025 року. Ціна таких машин сьогодні становить приблизно по 8 мільйонів гривень.

Авто, яким ймовірно користується Сергій Лабазюк, оформлене на його компанію вже у 2026-му, тож у декларації його поки нема.

Юрчишин задекларував оренду свіжого Range Rover, що оформлений на родинну компанію. У коментарі журналістам він повідомив, що нібито сплачує оренду, яка обходиться в 69 000 грн на місяць.

У декларації Володимира Гевка від "Слуги народу" з'явися Audi Q8 2024 року. Його вартість на понад 4 мільйонів гривень, авто зареєстроване на ТОВ "Полкан", співвласником якого є Юрій Яремчук, що представляє "Слугу народу" в Тернопільській обласній раді. Журналістам нардеп сказав, що має офіційний договір оренди, але скільки платить не пам'ятає.

Фігурант розслідування НАБУ за голосування у конвертах, якому детективи вручили підозру, Юрій Кісєль задекларував два Lexus 2024 років випуску – LM 350H та ES 300H, які були оформлені на родинні фірми. Разом автопарк родини торік оновився на 160 000-200 000 доларів.

Також на нову автівку пересів Вадим Столар. У його співмешканки з’явився Mercedes-Benz G 580 2025 року за 8,8 мільйона гривень. А сам політик пересів на мінівен Lexus LM350H 2025 року за 5 мільйонів гривень. також у нього в користуванні є ще 5 авто.

Нардеп від "Батьківщини" Валерій Дубіль почав користуватися Audi Q7 2024 року за понад 3,6 мільйона гривень, яка записана на компанію його сина.

А нардеп Сергій Тарута пересів на електричний BMW I7 xDrive60 2024 року. Він оформив його на себе і вказав вартість у понад 4,8 мільйона гривень.

