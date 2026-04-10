Десять народных депутатов накупили автомобилей на 100 миллионов за прошлый год, — расследование СМИ

Журналисты-расследователи проанализировали декларации украинских нардепов за 2025 год и нашли там много дорогих автомобилей. Это при том, что нардепы жалуются на низкие зарплаты и усталость от работы в Раде.

По меньшей мере десять народных депутатов и их родные пересели на новые премиальные машины. Поэтому в целом нардепы потратили около 100 миллионов гривен на свои новые покупки. Об этом свидетельствуют декларации нардепов за 2025 год, говорится в расследовании Bihus.Info.

Руководитель депутатской группы "Доверие" Олег Кулинич в 2025 году пересел на Mercedes-Benz V300D 2025 года. Машина зарегистрирована на ООО "Октан", владельцем, которой является сам Кулинич. Машина ему обошлась в более 5,4 миллиона гривен.

Его коллега по депутатской группе Александр Сухов показал в декларации новую покупку жены — BMW X5 2025 года, что стоило более 4,7 миллиона гривен. Журналисты отмечают, что стоимость машины превышает весь годовой доход семьи Суховых. Комментируя эту информацию Сухов заявил, что жена продала старое авто, квартиру, которую получила в наследство от отца и использовала свои сбережения, что купить новую машину.

Аж двумя машинами сразу разжился Борис Приходько. Речь идет о Lexus LX 600 2023 года и Porshe Panamera 2024 года. В декларации нардепа говорится, что Lexus жена купила за более 2,6 миллиона гривен, но только в 2023 году это авто продавалось на рынке за 138 000 долларов. Такое резкое падение цены политик объяснил простым удешевлением и заявил, что перед покупкой была проведена оценка машины.

Нардепы Сергей Лабазюк и Петр Юрчишин от депутатской группы "За будущее" в 2025 году пересели Range Rover 2025 года. Цена таких машин сегодня составляет примерно по 8 миллионов гривен.

Авто, которым вероятно пользуется Сергей Лабазюк, оформлено на его компанию уже в 2026-м, поэтому в декларации его пока нет.

Юрчишин задекларировал аренду свежего Range Rover, оформленного на семейную компанию. В комментарии журналистам он сообщил, что якобы платит аренду, которая обходится в 69 000 грн в месяц.

В декларации Владимира Гевко от "Слуги народа" появился Audi Q8 2024 года. Его стоимость более 4 миллионов гривен, авто зарегистрировано на ООО "Полкан", совладельцем которого является Юрий Яремчук, представляющий "Слугу народа" в Тернопольском областном совете. Журналистам нардеп сказал, что имеет официальный договор аренды, но сколько платит не помнит.

Фигурант расследования НАБУ за голосование в конвертах, которому детективы вручили подозрение, Юрий Кисель задекларировал два Lexus 2024 года выпуска — LM 350H и ES 300H, которые были оформлены на родственные фирмы. Вместе автопарк семьи в прошлом году обновился на 160 000-200 000 долларов.

Также на новую машину пересел Вадим Столар. У его сожительницы появился Mercedes-Benz G 580 2025 года за 8,8 миллиона гривен. А сам политик пересел на минивэн Lexus LM350H 2025 года за 5 миллионов гривен. также у него в пользовании есть еще 5 авто.

Нардеп от "Батькивщины" Валерий Дубиль начал пользоваться Audi Q7 2024 года за более 3,6 миллиона гривен, которая записана на компанию его сына.

А нардеп Сергей Тарута пересел на электрический BMW I7 xDrive60 2024 года. Он оформил его на себя и указал стоимость в более 4,8 миллиона гривен.

