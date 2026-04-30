"Не робіть шоу": у Раді Безугла накинулася на Федієнка під час його виступу (відео)

30 квітня у Верховній Раді України стався публічний конфлікт між народними депутатами Мар’яною Безуглою та Олександром Федієнком. Суперечка виникла під час розгляду питань, пов’язаних із законопроєктом про кіберсили, і переросла у різке словесне зіткнення біля парламентської трибуни.

Відповідне відео конфлікту оприлюднив народний депутат від "Слуги народу" Олександр Федієнко у своєму Telegram-каналі. Зокрема, під час його виступу нардепка Мар’яна Безугла підійшла до трибуни та втрутилася в його промову. Між парламентарями виникла словесна перепалка.

У своєму дописі Федієнко наголосив, що під час виступу звертав увагу на необхідність ухвалення законопроєкту про кіберсили. За його словами, українські військові, які працюють у сфері кіберзахисту, щоденно виконують бойові завдання, однак досі не мають повноцінного законодавчого статусу та належного правового захисту.

"Ми не маємо права перетворювати парламент на інструмент шантажу, коли йдеться про оборону держави. Кожен день затримки — це не просто процедура. Це обмежені можливості для тих, хто вже сьогодні воює в кіберпросторі за Україну", — написав він.

На оприлюднених кадрах видно, як Мар’яна Безугла заявляє, що Федієнко нібито озвучує неправдиву інформацію, та намагається втрутитися у його виступ, зокрема — дістати його матеріали. У відповідь представник парламенту Руслан Стефанчук, який вів засідання, закликав депутатку повернутися на своє місце та не перешкоджати виступу колеги.

"Мар’яно Володимирівно, займіть своє місце. Я не хотів би, щоб хтось заважав вам виступати з цієї трибуни. Це називається демократія. Займіть своє місце. Ви потім можете взяти слово, записатися і виступити з іншим, але не заважати йому виступати. Займіть своє місце. Додайте одну хвилину, будь ласка. Олександре, я перепрошую за таку ганебну поведінку, будь ласка", — зауважив на відео Стефанчук.

Згодом Мар’яна Безугла на своїй сторінці у Telegram зазначила, що визнає факт порушення регламенту та вибачилася за свою поведінку. Водночас вона також оприлюднила відеозапис інциденту та підписала його: "Мій виступ про сутичку в ВРУ з Федієнком та "кіберсили".

"Я не проти кіберсил, я проти того, щоб під красивою вивіскою створювали черговий штаб Сирського, в якому, якщо не виконаєш те, що він хоче, підеш у піхоту. Це дійсно те, чого прагнуть кіберфахівці?", — написала вона.

Публікація Мар'яни Безуглої в Telegram Фото: Скриншот

Нагадаємо, що у грудні 2025 року Безугла заблокувала трибуну Верховної Ради з вимогою звільнити головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського і побилася із Сергієм Тарутою. Згодом, вона повідомила, що народні депутати хочуть подати постанову про відсторонення її від засідань Ради.

Крім того, у лютому цього року Мар’яна Безугла вступила у суперечку з головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком під час пленарного засідання. Вона не встигла за регламентований час озвучити свою пропозицію щодо виклику Олександра Сирського, а спікер відмовився надавати додатковий час, посилаючись на процедурні норми.

Варто також зазначити, що щодо народної депутатки Мар’яни Безуглої генпрокуратура відкривала кримінальні провадження, зокрема за підозрою у державній зраді. Йдеться про можливу шкоду обороноздатності України в умовах воєнного стану. Підставою для розслідування стали її публічні заяви, які, за оцінками слідства, могли вплинути на розташування військ та моральний стан українських військових.