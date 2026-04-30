"Не делайте шоу": в Раде Безуглая набросилась на Федиенко во время его выступления (видео)

30 апреля в Верховной Раде Украины произошел публичный конфликт между народными депутатами Марьяной Безуглой и Александром Федиенко. Спор возник во время рассмотрения вопросов, связанных с законопроектом о киберсиле, и перерос в резкое словесное столкновение у парламентской трибуны.

Соответствующее видео конфликта обнародовал народный депутат от "Слуги народа" Александр Федиенко в своем Telegram-канале. В частности, во время его выступления нардеп Марьяна Безуглая подошла к трибуне и вмешалась в его речь. Между парламентариями возникла словесная перепалка.

В своей заметке Федиенко отметил, что во время выступления обращал внимание на необходимость принятия законопроекта о киберсилах. По его словам, украинские военные, которые работают в сфере киберзащиты, ежедневно выполняют боевые задачи, однако до сих пор не имеют полноценного законодательного статуса и надлежащей правовой защиты.

"Мы не имеем права превращать парламент в инструмент шантажа, когда речь идет об обороне государства. Каждый день задержки — это не просто процедура. Это ограниченные возможности для тех, кто уже сегодня воюет в киберпространстве за Украину", — написал он.

На обнародованных кадрах видно, как Марьяна Безуглая заявляет, что Федиенко якобы озвучивает ложную информацию, и пытается вмешаться в его выступление, в частности — достать его материалы. В ответ представитель парламента Руслан Стефанчук, который вел заседание, призвал депутата вернуться на свое место и не препятствовать выступлению коллеги.

"Марьяна Владимировна, займите свое место. Я не хотел бы, чтобы кто-то мешал вам выступать с этой трибуны. Это называется демократия. Займите свое место. Вы потом можете взять слово, записаться и выступить с другим, но не мешать ему выступать. Займите свое место. Добавьте одну минуту, пожалуйста. Александр, я извиняюсь за такое позорное поведение, пожалуйста", — отметил на видео Стефанчук.

Впоследствии Марьяна Безуглая на своей странице в Telegram отметила, что признает факт нарушения регламента и извинилась за свое поведение. В то же время она также обнародовала видеозапись инцидента и подписала ее: "Мое выступление о стычке в ВРУ с Федиенко и "киберсилы".

"Я не против киберсил, я против того, чтобы под красивой вывеской создавали очередной штаб Сырского, в котором, если не выполнишь то, что он хочет, пойдешь в пехоту. Это действительно то, к чему стремятся киберспециалисты?", — написала она.

Напомним, что в декабре 2025 года Безуглая заблокировала трибуну Верховной Рады с требованием уволить главнокомандующего ВСУ Александра Сырского и подралась с Сергеем Тарутой. Впоследствии, она сообщила, что народные депутаты хотят подать постановление об отстранении ее от заседаний Рады.

Кроме того, в феврале этого года Марьяна Безуглая вступила в спор с председателем Верховной Рады Русланом Стефанчуком во время пленарного заседания. Она не успела за регламентированное время озвучить свое предложение по вызову Александра Сырского, а спикер отказался предоставлять дополнительное время, ссылаясь на процедурные нормы.

Стоит также отметить, что в отношении народного депутата Марьяны Безуглой генпрокуратура открывала уголовные производства, в частности по подозрению в государственной измене. Речь идет о возможном вреде обороноспособности Украины в условиях военного положения. Основанием для расследования стали ее публичные заявления, которые, по оценкам следствия, могли повлиять на расположение войск и моральное состояние украинских военных.