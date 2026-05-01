Военное положение ограничивает права и свободы: Свириденко ответила в ВР о бодикамерах ТЦК

Премьер-министр Юлия Свириденко в Верховной Раде ответила на вопрос народного депутата о работе работников ТЦК. По словам парламентария, они могут перекрывать улицы без документов на руках, не всегда имеют камеры и продолжают работать в балаклавах.

Во время заседания Верховной Рады народный депутат обратился к премьер-министру Юлии Свириденко с вопросом о действиях представителей ТЦК, сообщают Новости.LIVE.

"Имеют ли право перекрывать улицы без соответствующих решений? На руках их нет у ТЦКшников. И второе — знаете ли вы, что сегодня ТЦК не обеспечены камерами? Ну и третье, в придачу — они продолжают ходить в балаклавах", — спросил нардеп у Свириденко.

Свириденко в ответе напомнила, что страна живет в условиях военного положения. По ее словам, такой правовой режим иногда предусматривает ограничение прав и свобод граждан, в частности в контексте мероприятий, связанных с мобилизацией и безопасностью.

Відео дня

"Спасибо за вопрос. Просто хочу напомнить, что военное положение требует иногда ограничения прав и свобод. Касательно ТЦК: не все, действительно ТЦК обеспечены камерами", — ответила Свириденко.

